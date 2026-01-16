勞動部統計共5,410人「減少工時」 77%適用僱用安定措施

減班休息勞工再充電計畫宣傳圖卡。 圖：勞動力發展署提供

[Newtalk新聞] 勞動部今（16日）公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計317家，實施人數5,410人。相較於今（115）年1月2日公布實施家數計385家，實施人數7,371人。這次家數減少68家，人數減少1,961人；另有102家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有2,838名員工恢復原本工時。多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月含以下。目前通報減班休息的勞工，有74.1%的企業(235家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成(77%，4,165人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外，還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工的經濟生活。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，也必須替勞工投保勞、健保，並替勞工提繳勞退。

