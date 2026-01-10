勞動部編制協助手冊 助家事移工雇主解惑

（中央社記者吳欣紜台北10日電）國內家事移工人數逾20萬人，勞動部近日編制家事移工雇主協助手冊，內容涵蓋契約簽訂、移工生活管理及終止契約等，並歸納現有協助資源，盼解決家事移工雇主聘雇過程疑問。

根據勞動部統計顯示，截至去年11月底，國內家事移工已經達到22萬人，家事移工儼然已成為許多家庭支撐與維繫日常生活的重要幫手，但雇主聘僱家事移工時，可能因為語言不通、生活適應等衍生矛盾或難題。

勞動部為了協助雇主解決聘僱家事移工過程可能遇到困難，近日編制「家事移工雇主協助手冊」並上線，內容包含四個章節，分為簽訂契約及開始聘僱、移工的工作條件及生活管理、雇主的照顧支持與協助資源以及終止契約及結束聘僱。

廣告 廣告

手冊從雇主聘僱移工前到最後契約結束，將所有可能遇到情境納入，包含聘僱移工前從「確認家庭需求」開始、委託仲介公司找移工應注意事項、簽訂契約應注意什麼及移工生活管理諸如三餐怎麼安排、薪水怎麼給才正確等，到最後終止契約等，一項項透過簡易圖文說明。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長胡欣野告訴中央社記者，國內家事移工雇主多，對於移工聘雇、管理或者是當遇到移工生病時等其他特殊情況時，部分雇主並不清楚應該做什麼。

胡欣野表示，許多雇主希望勞動部能夠編列雇主手冊，針對如何聘雇、管理等進行說明，雖然現行法規上已有相關規定，但仍希望能針對特殊情境等可以知道現行資源及處理方式，因此勞動部編撰這本雇主協助手冊。

胡欣野也說，手冊內容貼近雇主的聘僱實務，而非僅是過去使用法規說明的單方面文宣模式，有特別針對雇主聘僱實務可能遇到問題編撰，盼能協助雇主克服困難。（編輯：李亨山）1150110