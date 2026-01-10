勞動部編制家事移工雇主協助手冊 簡易圖文助解惑

記者吳典叡／臺北報導

國內家事移工人數逾20萬人，勞動部近日編制家事移工雇主協助手冊，內容涵蓋「契約簽訂、移工生活管理、終止契約」等，並歸納現有協助資源，盼能解決家事移工雇主聘雇過程的疑問。

根據勞動部統計顯示，截至去年11月底止，國內家事移工已達到22萬人，家事移工儼然成為許多家庭維繫日常生活的重要幫手，但雇主聘僱家事移工時，可能因為語言不通、生活適應等衍生難題。

為了協助雇主解決聘僱家事移工過程可能遇到困難，勞動部近日編制「家事移工雇主協助手冊」並上線，內容包含四個章節，分為簽訂契約及開始聘僱、移工的工作條件及生活管理、雇主的照顧支持與協助資源以及終止契約及結束聘僱。

勞動部勞動力發展署指出，該協助手冊從雇主聘僱移工前，到最後契約結束，將所有可能遇到情境納入，包含聘僱移工前從「確認家庭需求」開始、委託仲介公司找移工應注意事項、簽訂契約應注意什麼及移工生活管理等，到最後終止契約等，逐項透過簡易圖文說明。

勞動部勞動力發展署表示，國內家事移工雇主多，對於移工聘雇、管理或是遇到移工生病等特殊情況時，部分雇主並不清楚如何應對。由於許多雇主希望勞動部能夠編列雇主手冊，針對如何聘雇、管理等進行說明，因此編撰這本協助手冊。

勞動部勞動力發展署強調，手冊內容貼近雇主的聘僱實務，特別針對雇主聘僱實務可能遇到問題編撰，期盼能協助雇主解惑。

勞動部編制家事移工雇主協助手冊，內容涵蓋「移工生活管理」等，並歸納現有協助資源，盼能解決家事移工雇主聘雇過程的疑問。（勞動部提供）

勞動部的協助手冊從雇主聘僱移工前，到最後契約結束，將所有可能遇到情境納入，逐項透過簡易圖文說明。（勞動部提供）