勞動部職訓助失(待)業青年 「青年職訓專班」開啟新人生

勞動部為協助失(待)業青年習得職能接軌職場，每年皆會針對15至29歲之前述青年開設「青年職訓專班」，結合訓練實作及職場體驗實習模式辦理，協助學員訓後即獲得就業所需技能，為減輕青年參訓時之經濟負擔，符合資格並完成訓練者還能領取合計最高9.6萬元的學習獎勵金。



符合資格失業青年凡參加本分署自辦、委辦或補助辦理之失業者職前訓練或產業新尖兵計畫課程，完成公告之政策產業課程訓練，即可申請每月8千元的青年職前訓練學習獎勵金、合計最高9.6萬元

其中擁有航太碩士學位的苡程，因面臨產業需求轉變而遇到就業瓶頸，幾經思索後決定轉職報名參加勞發署雲嘉南分署「工業產品設計人員培訓班」，除順利取得專業證照、更成功晉升為科技新貴，開啟嶄新職涯新歷程！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，青年是產業發展的重要動能，為協助轄區青年順利就業，南分署透過委託辦理「青年職訓專班」、每年訓練150名青年即戰力；此外，為提高失業青年參訓意願，並減輕其生計負擔，凡參加勞發署及所屬分署自辦、委辦或補助辦理之失業者職前訓練或產業新尖兵計畫課程，只要符合資格並完成公告之政策產業課程訓練，即可申請每月8千元的青年職前訓練學習獎勵金、合計最高9.6萬元，讓青年安心學習、順利就業；另因應國際情勢影響，勞動部也會針對該項補助進行滾動式調整，使其更貼近青年所需。

畢業於航太工程所的青年苡程，因國內航太專業職缺甚少，雖具備高學歷背景、卻仍面臨求職困難，靜下心來的他透過綜整分析產業趨勢後，決定轉向往科技工程師一職發展，評估後便報名參加南分署委由社團法人台灣創造活動發展協會辦理的「工業產品設計人員培訓班」，透過課程更加了解相關實務理論，並習得繪圖、產品設計等職能，訓期間每月還可領取8千元補助，讓他能無後顧之憂專注學習，訓後除順利取得AutoCAD國際認證與SolidWorks專業認證，更順利就業可成科技公司工程師職務。

苡程表示，目前工作內容包含成品檢驗，使用 AutoCAD 協助比對與確認圖面規格，充分讓職訓所學應用於工作中，且除品質與工程支援相關的工作外，也負責處理後製程的部分，透過與各部門及廠商的合作，不僅讓他學習到更有效的溝通與表達方式，也培養了跨部門協調與整合的能力，這段經歷讓他更加確信，當初參與職訓課程的選擇是正確且有價值的，不僅提升了自身技能，更成功轉換跑道、進入全新的產業領域，鼓勵還在為職涯方向煩惱的待業青年，善用政府資源、提升自我競爭力。

劉邦棟還說，透過職前訓練及學習獎勵金的雙軌支持，不僅可協助青年快速銜接職場，更能減輕其經濟壓力、提升訓練參與度；未來雲嘉南分署也將持續關注轄內產業發展趨勢，打造更多符合市場需求的培訓方案，協助青年「學得一技之長、穩定好就業」。相關職訓課程可上台灣就業通網站-青年職訓資源網(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/Main/Index7)查詢，或洽詢免付費電話0800-777-888，掌握最新訓練資訊。



