勞動部職訓 助青年開啟新人生

為協助失、待業青年習得職能接軌職場，勞動部每年針對十五至廿九歲青年開設「青年職訓專班」，結合訓練實作與職場體驗，培訓學員就業技能，符合資格並完成訓練者還能領取學習獎勵金；擁有航太碩士學位的苡程因產業需求轉變面臨就業瓶頸，報名勞發署雲嘉南分署「工業產品設計人員培訓班」，取得專業證照成功晉升科技新貴，開啟職涯新歷程。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助青年順利就業，分署委託辦理「青年職訓專班」，每年訓練一百五十名青年即戰力；為提高失業青年參訓意願及減輕負擔，參加勞發署及分署自辦、委辦或補助辦理失業者職前訓練或產業新尖兵計畫課程，符合資格並完成訓練還可可申請合計最高九點六萬元的學習獎勵金。

廣告 廣告

畢業於航太工程所的青年苡程因國內專業職缺甚少，雖有高學歷卻仍面臨求職困難，綜整分析產業趨勢後決定轉向科技工程師發展，參加南分署委由台灣創造活動發展協會辦理「工業產品設計人員培訓班」，訓期間每月領取八千元補助，除取得AutoCAD國際認證與Solid-Works專業認證，也順利就業可成科技工程師職務。

苡程深感當初參與職訓課程不僅提升技能，更成功轉換跑道進入全新產業領域，鼓勵還在為職涯方向煩惱的待業青年，善用政府資源提升自我競爭力。

劉邦棟分署長指出，分署持續關注轄內產業發展趨勢，打造更多符合市場需求的培訓方案，協助青年學得一技之長、穩定好就業，相關職訓課程可上台灣就業通網站青年職訓資源網查詢。