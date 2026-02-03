勞動部與高雄市府聯檢林園石化廠 發現4缺失開罰

（中央社記者洪學廣高雄3日電）勞動部今天和高雄勞工局進行林園石化廠春安聯檢，檢查發現有防爆盒螺絲鬆脫、管線鏽蝕、液位計未正常顯示及設備未確實接地等4項缺失，將裁處3萬元以上，30萬元以下罰鍰。

高雄市政府副市長羅達生與勞動部次長黃玲娜今天上午率市府勞工局、勞動部職安署，前往林園工業區實施石化廠春安聯合督導檢查，檢查重點包括火災爆炸預防、危害化學品與機械設備操作安全、承攬管理及作業管制等事項，同時也訪視事業單位導入氣體偵測數據分析管理、人車環境管理影像辨識、人員異常辨識與定位、設備與管線監測系統、工廠營運管理平台及智慧巡檢系統等推動智慧科技防災現況。

黃玲娜致詞表示，雖然去年職災發生次數有較前年降低，但還是發生重大職安事故，所以勞動部長洪申翰特別囑咐職安署進行減災行動計畫。年底時很多工廠會進行趕工或歲修，在產業跟時間壓力下有時候就會發生重大職災。

黃玲娜說，每次重大職災發生，都是一個家庭的支離破碎。要嘉許台氯多年來投入很多經費在汰換器材，導入AI協助職場安全管理，也要感謝勞檢人員明察秋毫，找到檢查結果的6項缺失。她強調，勞檢絕對不是以裁罰為目的，維護勞工安全才是每天要精進的工作。

羅達生則說，目前正與經濟部討論朝向訂定「智慧石化規範」，讓大家有法可依循；第二則是高雄做為高碳排城市，希望這些石化廠能跟環境部一同推動低碳轉型，甚至是淨零轉型。期望透過AI與智慧巡檢科技，彌補人力巡視盲點。

羅達生表示，高雄作為重工業城市，石化管線密布且製程具高火災爆炸風險，必須以最高標準落實職安規範。今天稽查共發現幾項主要缺失，包括防爆盒螺絲鬆脫、管線鏽蝕、液位計未正常顯示及設備未確實接地等。其中防爆盒螺絲與設備接地缺失已被要求立即改善。勞工局職安處將進行後續複查，督促企業達成「零工安、零事故」目標。

羅達生指出，「安全是上工的唯一準則」，春安期間，業者務必依循標準作業程序落實火災爆炸預防與承攬管理，以維護作業勞工安全及健康。

勞工局長江健興表示，鼓勵業者持續推動智慧科技，將安全與環境資訊「即時化、可視化、預警化」，來強化製程安全管理與環境保護。因應職業安全衛生法修法，勞工局將針對修法內容開辦多場宣導會，持續透過輔導、宣導及監督檢查，以協助業者自我檢視，落實自主管理。（編輯：李淑華）1150203