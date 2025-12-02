勞動部認證 國票證券副董陳冠如霸凌案成立
國票證券副董事長陳冠如涉入職場霸凌案，原本公司人力資源處認定霸凌成立，但內部審計委員會以2比1通過重啟調查，最終做出「霸凌不成立」的決議。不過勞動部11月26日發出公文強調，審計委員會無權處理此類案件，故無法推翻原先人資處認定陳冠如確有涉及職場霸凌的結果。
國票證券於8月董事會上，提出解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如，解任案的起因是基於霸凌事實調查結果並討論副董事長適任性，公司根據相關規定由人力資源處成立調查小組評議，認定陳冠如職場霸凌成立，更提出應該進行人事調整評估。
然而國票證券高層透過召開審計委員會重查霸凌案，以2比1通過重啟調查，並做出「霸凌不成立」的決議，專案調查小組認為，陳冠如並未構成職場不法侵害情事，認定本件職場霸凌申訴不成立。
但勞動部11月26日發文指出，國票證券審計委員會無權處理此類案件，勞動部職安署職業衛生健康組長張國明表示，依該公司規定，職場霸凌申訴調查單位為人資部門，且審計委員會也未依規定組成，沒有權責推翻人資處的調查結果，亦即陳冠如涉及霸凌案成立。
★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。
