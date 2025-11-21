勞動部調查認定請假制度不合理 長榮航空回應了

針對勞動部調查報告所指出之制度上未臻合理之處，長榮航空將積極配合並迅速完成檢討與調整。示意圖：資料照

勞動部昨(20)日公布長榮航空孫姓空服員猝逝案調查報告，認定長榮航空請假制度不合理、違反勞基法。對此，長榮航空回應，自事件發生以來，公司積極調查並以最快速度落實各項改善措施。針對勞動部調查報告所指出之制度上未臻合理之處，公司亦將積極配合並迅速完成檢討與調整。

長榮航空表示，針對出勤規範與考評制度，長榮航空在蒐集各界意見後，已在日前做出調整，發布前亦遵循勞動部建議與工會溝通。後續法規若有所更動，長榮航空將會配合修訂，以確保公司制度符合相關規範的要求。

長榮航空提到，針對機上執勤規範未臻清楚之處，公司亦已在事件調查後修訂手冊內容，並透過加強宣導以及納入訓練課程等方式，確保空勤組員充分理解與確實遵循規範內容。長期以來，組員手冊皆持續滾動式檢討不足之處，以訂定得更加清楚明確，利於空勤組員遵循。

針對勞動部表示空勤組員的國定假日挪移有違法疑慮，長榮航空說明，桃市府已來函請公司說明，公司將再向主管機關陳述相關法規適用情形，以釐清適法性問題。

