勞動部調查長榮空姐案做出4大結論 組員反應：病假影響排班「幾點下班、飛到哪都不知」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
長榮航空一名34歲孫姓空姐，9月抱病執勤，返台後病情急劇惡化，16天後不幸離世，引發關注。對此，勞動部今（20）日公布調查結果，並作出4大結論，包括第一，長榮航空過度運用勤惰管理制度，嚴重影響組員申請病假權益；第二，長榮航空對組員執勤期間突發疾病的應變規範不夠周延；第三，孫員抵台後未獲適當處置；第四，長榮無法明確指出組員國定假日調移後日期，違反勞基法。
勞動部今日下午召開「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果與強化病假權保障新措施」結果說明會。職安署長林毓堂指出，勞動部針對此次調查做出4點結論，第一，「長榮航空過度運用勤惰管理制度，嚴重影響組員申請病假」，這是整體事件的關鍵核心問題，長榮航空將組員的排班、排休及調班申請，與病假申請緊密結合，形成高度壓力文化。
林毓堂說，依據長榮航空的「出勤激勵方案」及調班規範，組員只要申請病假，將影響未來三個月的航班申請、休假日申請及調班排序。如果3個月內合計病假超過3天，則完全失去申請排班權利，工作與生活不確定性大增，此為組員普遍表達恐懼申請病假的主要原因。
林毓堂續指，長榮績效評估標準中，勤惰佔總成績35分，貢獻度也佔總成績15分，若組員請病假，除了勤惰會扣分，貢獻度也沒加分，只要請1天病假，在評合項目將造成雙重不利的影響，若在春節等連續假期請病假，不利影響將以3倍計算，影響組員年終獎金及未來升遷。
林毓堂說，調查中也發現，孫員曾跟航班組員透露，她曾因車禍請病假，3個月內超過3天，後續飛得很累，導致不敢再請病假，造成本次事件中，孫員即使已住院治療，還是優先以帶父親看病為由，申請家庭照顧價，經母親勸說後才改為病假，制度的不合理，嚴重限縮員工請病假的實質權益。
此外，林毓堂提及，其他組員也表達被迫選擇抱病工作，或以生理假、家庭照顧假代替病假，避免被扣分或懲罰，且已成為常態，像有組員提到，請病假容易影響後續排班，可能未來3個月到半年都會受到牽連，且請病假後的排班像公司亂排，但公司會說這不是懲罰，或說會排全待命班，不僅沒有飛行津貼，連當天幾點下班、飛到哪裡都不知道。
林毓堂說，本此事件中，事務長雖然知道孫員身體不適，但也沒主動要求她請病假或停止服勤，根據事務長的說明理由是，這樣會破壞孫員的紀錄，由此可見，「請病假會影響紀錄是主管與組員的普遍認知。」
針對第二結論，「長榮航空對組員執勤期間的緊急應對、處置作業規範不夠周詳且未能落實。」林毓堂提出，孫員在返航班機執勤時，病情逐漸惡化，甚至引起數名乘客主動關切，依據長榮航空的客艙組員手冊規定，當組員出現危急、複雜、無法準確表達主要症狀時，應啟動緊急應變程序，同時聯繫機上衛星醫療系統（MedLink）。
林毓堂說，不過，以本案為例，雖然事務長知道孫員身體不適，但因孫員表示不需就醫、有自備藥物，因此未啟動MedLink及進一步向機長通報，凸顯長榮讓機上主管在沒有醫療專業之下，要承受自行判斷的風險，應該歸咎於「長榮航空在相關規範的訂定上不夠明確，使機上主管組員在面對同仁健康異常時無所依循。
林毓堂指出，雖然事務長發現孫員病情惡化後，有提供熱毛巾給所有人熱敷，建議她執勤結束後就醫，並調整孫員的工作進行關懷協助，但未能進一步聯繫MedLink以獲得專業的醫師指導跟評估，並即時通報機長聯繫長榮後勤中心，讓孫員落地後能有醫療資源及時介入，甚至能在機上即時解除孫員勤務，讓她得到充分休息。
林毓堂進一步指出，多數組員認為MedLink 主要是提供給乘客使用，而不是提供給組員使用，顯示長榮航空根本沒有落實，機上組員突發疾病的應變跟處置機制。
而第三結論，林毓堂表示，家屬及部分組員表達，「孫員抵台後未獲得最適當的處置」。航班落地後，孫員因身體嚴重不適，組員曾討論是否呼叫傷患車，「孫員表達有救護車的需要，但最後不但沒有獲得協助，更被告知可能需要自費」，同時「孫員也有畏寒症狀，下飛機前披著公司毛毯保暖，事務長見狀卻詢問，你要披著毛毯下去嗎？使孫員下機前只能取下毛毯」。
林毓堂提到，最後孫員已不良於行，在兩位組員協助攙扶之下才走下階梯，與其他成員搭乘接駁車回到機場門後，才由地勤人員提供輪椅。不過，孫員家屬也反應，「孫員的室友本來想協助拿行李，方便其就醫，但遭到拒絕」。以上種種過程都應該有更好、更適當的處理方式，這也讓孫員住院期間向家屬表達不舒服的感受。
至於調查做出的第四結論，林毓堂點出，「孫員國定假日的調移未夠明確，涉及違反《勞基法》」。調查過程中發現，孫員今年4月4號兒童節有出勤，儘管組員是勞基法84條之1的指定工作者，勞資雙方能協商調移國定假日，但「長榮航空受檢時無法明確指出，孫員國定假日調移後的確切日期」，違反《勞基法》第37條規定。
更多FTNN新聞網報導
空服員血汗排班引關注！勞動部與6家業者達成4決議：病假不列入勤惰考核
長榮空姐案調查結果出爐 勞動部祭新規：1年只請10天病假不得不利對待
前員工指控館長性騷擾！勞動部出手了：若屬實可重罰1百萬
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 4 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
川普為何超愛嘴台灣晶片？專家曝英特爾「救援計畫」：靠偷台積電技術很丟臉
積極展現）「重塑」全球半導體供應鏈的雄心的美國總統川普（Donald Trump）17日才說晶片生意幾乎都被台灣搶走，「這是非常可恥的（disgraceful）」，好消息是它們即將回流到美國；但他19日又說，美國手中的晶片產業被拿走，自己並不責怪台灣。對此，總體經濟學家吳嘉隆今（20）日在臉書指出，川普說起晶片產業又提到台灣，「如此念念不忘？」他更分析，未來......風傳媒 ・ 58 分鐘前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 4 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
父母過世，房產怎麼分配最不傷手足和氣？只有1間房 vs 很多間房，精算師級「分產策略」大公開
會買房子的人，不一定知道怎麼登記。登記時沒想清楚，或上一代登出地球之前來不及妥善分配，導致兒女翻臉，或夫妻財產分配產生糾紛，新聞上多的是藝人、企業後代有類似情況。房屋的贈與、繼承或登記各有學問，但根本關鍵還是避免拿房產來考驗人性！Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中職／道奇有興趣簽下徐若熙！ 美媒曝有望定位高張力後援投手
味全龍王牌投手徐若熙，今年休賽季行使旅外球員權利，相較於統一獅重砲林安可，已經確定由日職西武獅得標，徐若熙雖然有多支國外球隊表達興趣，但目前還沒有定案，專門撰寫道奇隊消息的《Dodgers Nation》引述報導，道奇隊也對徐若熙感興趣，若想要加盟將比照佐佐木朗希以國際業餘球員簽約。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話EBC東森新聞 ・ 7 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
台股反攻「這族群」卻萎了？輝達財報優於預期「這檔」盤中閃現跌停 炸43萬成交殺量
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導輝達（NVIDIA）亮眼財報帶動台股今（20）日舉起反攻大旗，加權指數順利重返27,000點，多檔個股揚起多頭攻勢，然而記憶體族...FTNN新聞網 ・ 1 小時前