勞動部調查：6成5女性憂懷孕影響考績、升遷與調薪

職場隱形懷孕歧視多，勞動部在回收1,362份有效問卷後，今天(27日)公布調查結果，指出有34.8%的職場女性認為工作職場對懷孕者不友善、65.2%擔心懷孕會影響考績、升遷與調薪，更有27.8%親身經歷懷孕不友善。

調查顯示，有16.6%懷孕經驗者在職場感到壓力非常大，最常遇到的負面遭遇包括請假被刁難、升遷及調薪受到影響、言語不友善羞辱。調查也顯示，有5成懷孕者在職場上有不安全感、43.2%有意願申訴但有顧慮，最多顧慮原因是「擔憂影響職涯發展」占62%、「怕被洩漏身份」占52.6%及流程冗長無效占47.9%。

廣告 廣告

近一步調查孕婦的期望，多數女性希望「職場有彈性的工作型態」、「公司老闆對懷孕及育兒員工的態度友善」或「提供生育補助或生育獎金」，更期待懷孕可以「獲得公司更多支持與祝福」。

勞動部部長洪申翰表示，明年1月1日上路的《育嬰留職停薪彈性化政策》是為了解決新手爸媽照顧時間貧窮荒的困境，讓「育嬰以日、照顧隨時」的彈性化有利勞工留在職場，讓企業留住人才。

現行《性別平等工作法》雖明文禁止懷孕歧視，但實務上仍會發生孕婦在職場遭受雇主高度關注或潛在偏見，勞動部為留住懷孕女性於職場，消除「生育-退出-難以重返」的惡性循環，維持育齡婦女勞動參與，願意正視企業存在「隱形懷孕歧視」，而且要將這些壓住懷孕女性的隱形歧視蓋子掀開，才能讓陽光照進來。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，為消除懷孕歧視，勞動部將立即啟動五大策略，包含擴大性別平等工作法專案檢查，明確公布違法企業的懷孕歧視態樣等。勞動部也印製15萬份宣導資料提供醫療院所發送給孕婦，後續也會定期表揚友善懷孕職場企業，推廣友善職場招募資訊，有利友善懷孕企業徵才與留才。

根據勞動部統計，近3年懷孕歧視裁罰案件有46件，共開罰新台幣1,215萬元。(編輯：沈鎮江)