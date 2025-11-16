勞動部轉介機制 助職災勞工返崗

為提供職災勞工完整保障，勞動部推動「請領職災傷病給付被保險人轉介復工服務機制」，協助職災勞工銜接復工與重建相關服務，以利勞工順利重返職場，如經專責機構職業醫學科醫師診斷仍需療養，無法接受職能復健，也可以向勞保局續請職災傷病給付，保障生活安全。

勞動部表示，自10月1日起，針對領取傷病給付已達醫療穩定，但仍未復工者，主動協助勞工至鄰近認可的專責機構接受職能復健、工作強化或復工評估等服務，並通知職安署請地方政府職災專業服務人員提供必要的協助。

廣告 廣告

勞動部舉例，王小姐從事居家照服員工作，因下班途中發生通勤職災，造成「右側上肢骨折、橈骨頭脫臼及手肘橈側韌帶扭傷」，歷經手術、住院和一般復健將近6個月治療，期間並持續領取職災傷病給付，之後王小姐雖經醫師評估，已達醫療穩定可恢復一般工作能力，但因手部力量、肌耐力及身體協調性已不如之前，無法負荷照服員所需工作強度，對於如何復工不知所措。

勞保局發現後，即啟動轉介機制，主動通知王小姐前往鄰近的認可專責機構接受職能復健、工作強化訓練，並透過模擬照服員工作情境訓練，強化工作能力，經過2個月強化訓練後，最終順利回到原崗位工作。

勞動部提醒，職災勞工在認可專責機構進行職能復健強化訓練期間，可享有職能復健津貼的保障，於強化訓練完成後，得向直轄市、縣（市）政府提出申請；另職災勞工如經專責機構職業醫學科醫師診斷仍需療養，無法接受職能復健，也可以向勞保局續請職災傷病給付，保障生活安全。