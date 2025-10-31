勞動部辦「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」 攜手桃竹苗產業穩定勞工就業

勞動部常務次長陳明仁（中拿麥克風者）主持「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」廣蒐企業代表意見並相互交流。





面對國際經貿情勢的快速變化，勞動部啟動「支持勞工安定就業措施」，為深入了解產業現況並廣泛蒐集各方意見，桃竹苗分署於日前在經濟部中壢產業園區服務中心舉辦「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，邀集桃竹苗轄區工業區廠商協進會及各企業代表共同參與；會中除由勞動部說明支持勞工安定就業相關措施外，同時也邀請經濟部及財政部代表說明企業貸款、研發轉型補助、貿易融資利息減免、輸出保險及租稅優惠等多元資源。期能透過跨部會合作，協助企業提升韌性與競爭力，穩定勞動力，共同攜手再創新局。

勞動部常務次長陳明仁全程出席座談會，親自向企業代表說明政府最新政策。他指出，自美國4月推動對等關稅，行政院即在第一時間啟動跨部會應變機制，並在立法院支持下通過特別預算，透過整合勞動部、經濟部、財政部及農業部等資源及措施，來降低衝擊並全力協助企業穩定經營。陳次長進一步說明，目前政府持續與美方協商，爭取暫行20％稅率進一步下調且不疊加，並努力爭取《232條款》最惠國待遇。企業若因國際情勢導致訂單減少，可用「減班休息」機制取代解僱，並運用勞動部各項資源加強員工技能培訓，積極調整體質、提升競爭力。面對國內勞動力短缺，勞動部將持續推動AI應用，提升整體效率，並鼓勵中高齡及二度就業者投入勞動市場，同時兼顧本國勞工就業權益，適度調整移工政策及法令。陳次長也勉勵企業順應國際趨勢，積極打造「幸福企業」，朝永續經營的目標邁進，政府也將持續與企業攜手並進，共同迎向產業轉型的新契機。

勞動部於桃竹苗地區舉辦「支持勞工安定就業措施」企業交流座談會，吸引數十家廠商代表到場參與。

座談會中，勞動部也詳細說明「支持勞工安定就業措施」的各項重點內容，針對勞工與雇主等不同對象提出多項補助與支援方案，包括針對實施減班休息的企業，透過強化版「僱用安定措施」，補助雇主支付勞工七成薪資差額，每人每月最高補助達1萬2,100元；在「勞工再充電計畫」方面，提供每月最高1萬7,210元的訓練津貼，來鼓勵勞工利用空檔提升職能。同時，支持受影響企業辦理職業訓練，提供最高350萬元的職業訓練補助；對於受影響而失業勞工則透過「整合措施再就業」提供工作崗位訓練、僱用獎助及職務再設計補助措施，協助其重返職場；此外，為協助青年順利銜接職場，也推出「支援青年就業計畫」提供尋職及就業津貼，協助青年投入職場並穩定就業。

在與企業意見交流，不少企業代表踴躍發言分享了各自產業當前所面臨的情況，除對現行政策表達肯定，也提出傳統製造業缺工問題與跨國勞動力政策等相關建言。陳次長表示，勞動部已盤點國內勞動力缺口並蒐集各界相關建議，積極檢討政策及法令，除了持續推動「移工留才久用方案」外，也將強化政府的角色，在確保本國勞工就業權益，持續提升整體勞動條件，並協助雇主有效留才，讓產業擁有穩定的勞動力。

勞動部表示，針對產業陸續反映勞動力問題，行政院已於10月30日通過「跨國勞動力精進方案」，勞動部會在「本國勞工優先、外籍勞工權益保障」原則下，以本國勞工加薪為前提，精進各項方案、措施與相關法規修訂。勞動部將持續傾聽產業需求，與企業及各界保持緊密聯繫，並在未來根據全球經濟及關稅衝擊，滾動調整及推動更多有利於企業和勞工的政策，確保勞工就業穩定，保障勞工經濟安全，並協助企業永續發展，提升競爭力。

勞動部常務次長陳明仁（右3）表示，將持續關注外籍勞工工作與生活條件，透過制度修正與教育宣導，打造更友善的就業環境。

