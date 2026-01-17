勞動部開放移工"海外直聘" 民團籲:本土.外籍移工應脫鉤

政治中心／綜合報導

面對台灣少子化及高齡化問題，勞動部在今年新制上路，開放直接從海外引進外國技術人力，引發我國保守派反彈，認為本土勞工、外籍移工權益應脫鉤處理，今天民團舉辦論壇，邀集左右派學者共同磋商。

新的一年勞動部新制上路，為解決缺工問題，推動「跨國勞動力精進方案」，製造業幫本國勞工加薪，就能增加移工名額，也首度開放從海外直接引進外國技術人力，不再僅限於在台轉任，但民團擔憂影響本土勞工權益。

律師童文薰：「如果不能本勞外勞薪資脫鉤的話，就應該把基本工資微調一個字就好，他是保護移工母國的基本工資，那你應該要去對照，他母國的資本工資，現在移工因為適用我們的勞健保，但是如果我們一旦打仗，他需不需要去打仗不用。」

民團認為本勞和外勞薪資脫鉤，並非要趕走他們，而是希望在引進外籍移工前，不影響我國勞工薪資、工時和就業機會為前提，另外有人建議失聯移工就地合法化，也被質疑是在變相鼓勵逃逸和違法行為。

台聯黨主席周倪安：「不能說讓他們非法就地合法化，非法外勞他們提供了人頭帳戶，就算你破案，結果那是外勞而且你人已經走了，你根本就找不到，這也是影響我們台灣的名聲，本勞外勞應該各自保障，而我們應該要以台勞優先。」

福和會理事長陳彥升：「其實要走向下一代產業發展，其實移工這個政策非常重要，比如說新加坡、香港有些政策，是我們可以學習的。」

福和會一連舉辦三場論壇，第三場主題以移工、移民為主軸，邀集台灣左右派學者共同研討，期望透過分享自身觀點，更加完善我國勞工市場。

