勞動部雲嘉南分署弱勢呷頭路創新服務榮獲第八屆政府服務獎

勞動部綜合規劃司長莊美娟、勞發署長黃齡玉與雲嘉南分署長劉邦棟肯定嘉義就業中心主任李奇玟等團隊創新作為榮獲政府服務獎。（記者李嘉祥翻攝）

▲勞動部綜合規劃司長莊美娟、勞發署長黃齡玉與雲嘉南分署長劉邦棟肯定嘉義就業中心主任李奇玟等團隊創新作為榮獲政府服務獎。（記者李嘉祥翻攝）

為使弱勢者享有就業平等權，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署整合就業服務一條龍，就業前排除困境提供多元協助方案，面試時導入「智慧E化面試系統」，今年並以「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」為主題展現公私協力推動創新服務，榮獲國家發展委員會第八屆「政府服務獎」，勞發署長黃齡玉率隊領獎。

廣告 廣告

政府服務獎是全國各政府機關為民服務最高榮譽，此屆有144個單位參獎，經線上評審及實地訪視，評選出26個得獎單位，獲獎率僅18%。

雲嘉南分署長劉邦棟肯定嘉義就業中心成立公益平台，號召民間團體與工會參與，公私協力推動「弱勢呷頭路 大『嘉』來相挺」服務專案，除讓弱勢族群享有就業平等權，也為弱勢求職主提供二手衣、庫存新衣、腳踏車、影音履歷與彩妝義剪服務；徵才時導入同仁自主研發的「智慧E化面試系統」，只需加入官方LINE即可線上填寫履歷、預約及查詢面試進度，廠商亦可編輯雲端履歷及同步更新統計數據，簡化流程落實無紙化響應政府減碳政策。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，中心轄區涵蓋嘉義市與嘉義山線9個鄉鎮，以現有第一線人力及資源只能做到提供工作職缺給弱勢求職者，無法排除就業前困境，特啟動專案整合推出弱勢就業服務一條龍服務，經費全來自民間團體捐助與同仁自行研發的「智慧E化面試系統」，共節省逾百萬，達到政府「零」預算、弱勢「零」負擔，未來服務會持續升級，提供弱勢民眾在地化、客製化服務。