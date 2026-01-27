勞動部預告修就保法 勞團提六主張：失業給付調高至8成

民進黨立委范雲今（27）天攜手台灣勞工陣線、台灣職業安全健康連線等團體共同舉行記者會，並針對就保法修法提出六大改革主張。（杜宜諳攝）

我國《就業保險法》於民國91年三讀通過至今已24年，勞動部去年12月預告就保法部分條文修正草案，包含擴大加保年齡、縮短請領失業給付等待期條件、增訂育嬰留職停薪津貼6＋1個月的規定，以及簡化行政救濟層級等。民進黨立委范雲今（27）天與勞團共同舉行記者會，提出六大改革主張，其中包含將現行失業給付水準為投保薪資的60％升至投保薪資的80％。

范雲今天攜手台灣勞工陣線、台灣職業安全健康連線等團體共同舉行記者會，並針對就保法修法提出六大改革主張，包含降低尋職壓力，失業給付等待期由現行14天縮短為7天；擴大納保對象，將65歲以上仍持續受僱之高齡工作者納入被保險人；確保適當就業，公立就業服務機構推介的工作，應兼顧原工作技能、專業經驗及職涯發展需求；提高失業期間經濟安全，將失業給付水準由60％調升至投保薪資80％；放寬延長失業給付門檻；完善投保薪資制度等。

范雲表示，他肯定勞動部近期預告修正就保法，已納入勞工陣線多年來的改革訴求，包括將失業給付等待期由14日縮短為7日，及刪除就業保險65歲的投保年齡上限。

她指出，就業保險涵蓋失業給付、育嬰留停津貼等制度，核心目的在於維持勞工就業穩定與生活安全，今年適逢就保法通過滿24年，她響應勞工陣線「為就保法點光明燈」行動及其提出的六大改革方向。

范雲舉例說明，2021年將育嬰留停津貼由六成薪提高至八成薪後，男性申請比例明顯提升，成功突破長達10年低於兩成的困境。因此，她支持比照辦理，將失業給付提高至八成薪，實質強化對失業者的支持。

她特別提醒，研究顯示多重弱勢身分者失業風險更高、重返職場更為困難，因此她也支持勞工陣線的主張，針對中低收入戶、身心障礙者、家暴被害人等弱勢求職者，在申請延長失業給付時，將原本須提出二次以上求職紀錄的門檻，調整為一次以上，以更貼近實務情形，給弱勢者需要的保障。

