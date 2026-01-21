勞動部預告修正勞退領取辦法 增30日「猶豫期」可改一次領

勞退新制上路至今已20年，為強化勞工退休金制度，勞動部20日預告修正「勞工退休金條例施行細則」部分條文，研擬修正10條條文，其中包含5項重點。

本次修法5大重點。（圖／勞動部）

本次修法重點之一為新增月退領取「猶豫期」，也就是原本申請每月領取退休金者，可在首次撥付入帳日起30日內，申請變更為一次領取退休金。勞動部說明，有部分勞工將勞退的月退休金誤以為是勞保老年年金，或因資訊落差等因素，導致月退休金撥付入帳後，才發現金額與申請時有落差，例如部分勞工的勞退專戶內累積金額不多，請領月退後發現每月僅可獲得1000至2000元，但在現行制度下已無法改成一次領取。

勞動部指出，勞退專戶內的金錢所有權屬於勞工，勞工應享有合理決定權，因此研擬新增猶豫期相關條文。

此外，勞動部也發現，有少部分事業單位為節省行政作業，拒絕為勞工申報並繳納自願提繳之退休金，但現行條文中卻無相關罰則可督促雇主履行。

因此本次修法明定，「雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金，且不得拒絕代為收繳勞工自願提繳之退休金」。若雇主仍拒絕代為申報，勞工可直接向勞保局申報，勞保局也會開單要求雇主限期處理；若雇主仍拒絕，勞保局將開罰加徵滯納金，每超過1日加徵其應提繳金額的3％滯納金，加徵上限至應提繳金額的1倍為止。

而在先前的部分訴願案例中，有部分勞工的未成年遺屬，是在成年後才知道可以繼承親屬的退休金，但因已超過10年的可請求時間而無從請領，故本次修法也將10年請求期限改為「自成年之日起算」。

除上述3項變更外，本次修法新增規定還包含明定「欠繳退休金之事業單位如有變更負責人，欠繳期間之新、舊負責人均應連帶負清償責任」；擴大「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」的保障範圍至勞工遺屬，保障遺屬請領權益不受債務影響等。

勞動部表示，希望藉修法精進勞工退休金法令與制度、強化雇主提繳退休金義務，並擴大保障勞工及其遺屬或指定請領人請領退休金之權益與彈性，讓勞工老年經濟生活更為安穩。本次修法預告期為30日，各界若對於草案內容有任何意見，都可於預告期間內提供勞動部修正建議。