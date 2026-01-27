勞動部預告修正《就保法》 勞團盼失業給付延長為9個月

大聲喊著口號，呼籲各界關心《就業保險法》的修法議題。由於勞動部去年底預告修正《就業保險法》，取消現行就業保險65歲的上限限制，並且縮短請領失業給付的等待期從14天變成7天，還增訂育嬰留停津貼到7個月的規定。不過勞團認為《就保法》上路已經24年，應該大幅修正，保障勞工權益。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，「他對於整體失業期間的基本生活的這個支出，或者是對於家庭的這個責任的保障，其實還是蠻不足的部分，所以我們也主張到這部分應該要從60%拉高到80%。」

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，「職業災害勞工相關的保障，事實上他也在失業者的身分當中，其實是做一個不斷的交換，可是我們會發現在整個就業保險的制度上面，好像沒有看到職災勞工這樣的一個特殊性的角色。」

勞團呼籲《就保法》修法，將就業保險給付提高到投保薪資的8成，給付期則是由6個月延長為9個月，對於身心障礙者等的特定族群再加發給付。

勞動部勞動保險司科長黃琦鈁回應，「就保其實除了就是提供失業期間一定期限的經濟生活 ，我們也希望透過這個制度去促進勞工就業、提升技能，是兼顧財務的可負擔性，我們去通盤研議可行性。」

對此勞動部強調，對於各界的修法建議，勞動部會在兼顧就業保險、促進就業以及基金財務可以負擔的前提下研議各項意見，持續精進制度。