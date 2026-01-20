勞動部預告修法 新制勞退領月退者有30天猶豫期

（中央社記者吳欣紜台北20日電）勞退新制上路20年，勞動部今天預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，讓請領月退者在首次入帳後有30天猶豫期改一次請領，也明定雇主不可拒絕勞工自提退休金。

台灣受僱勞工退休後會有兩筆退休金，包含勞工保險的老年給付，以及舊制或新制勞工退休金，其中新制勞退上路滿20年，已有1310萬名勞工擁有個人退休金帳戶。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉及退休司司長黃維琛會中宣布預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」。

黃維琛表示，因應超高齡社會來臨，退休制度對勞工越來越重要，據統計，適用勞工新制強制提繳規定的事業單位已有60多萬家，勞工人數則有783萬多人，而擁有勞工退休金個人專戶的人數更達到1310萬餘人。

黃維琛說，這次修法包含5大重點，都是不論從陳情、訴願等實際狀況常見案例，因此希望透過修法提升勞工保障。

根據勞動部統計，國內自願提繳退休金人數有134萬人，且持續創新高，但黃維琛說，實務上發現，有少部分事業單位因為怕麻煩而拒絕幫勞工申報並繳納自願提繳退休金，導致勞工無法自提。

黃維琛說，現行法規沒有相關罰則，因此這次修法若雇主不願意協助，勞工可自行向勞保局申請，勞保局後續會開單要求雇主處理，雇主仍不願意就會處罰加徵滯納金，每超過一日就加徵其應提繳金額3%滯納金至應提繳金額的一倍為止。

另外，根據規定，勞工提繳退休金年資滿15年以上，可以選擇請領月退休金或一次退休金，黃維琛表示，近年有訴願案顯示，有許多勞工不熟悉法規選擇月領退休金，但後來反悔想改成一次退休金卻沒辦法。

黃維琛表示，這是常見的訴願案例，勞工常常請領月退後才發現帳戶內金額少每月僅領新台幣1000元，而想要改成一次領取，為了讓勞工可以靈活運用退休金，因此也修法讓請領月退休金者可以在首次退休金撥付入帳日起30日內猶豫期變更為一次領退休金。

黃維琛也說，透過訴願案例發現，有未成年遺屬在成年後才知道原本有權利可以繼承親屬的退休金，卻因已超過10年可請求的期間而無法請領，為了提升保障，這次也將10年請求期修改為成年開始計算。

此外，修法重點還包含參考農民退休儲金條例，擴大勞工遺屬及指定請領人是「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領權益以及明定欠繳退休金的事業單位如果有變更負責人，欠繳期間新、舊負責人都應連帶負清償責任。

黃維琛表示，這次預告修正草案將公告在「公共政策網路參與平臺-眾開講」及勞動部「勞動法令查詢系統」，預告期為30天，若對草案有意見或建議，都可於預告期間內提供勞動部。（編輯：陳清芳）1150120