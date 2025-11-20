勞動部預告修法：病假10天內、家庭照顧事假「不得扣全勤」

勞動部日前宣布將於2026年啟動「彈性育嬰留職停薪」，但並未啟動修法而先修正法規命令實施。（報系資料照）

勞動部日前宣布將於2026年啟動「彈性育嬰留職停薪」，但並未啟動修法而先修正法規命令實施，其中勞工請假規則20日預告，提及家庭照顧事由事假雇主不得扣發全勤獎金，且可以按小時申請。但雇主仍可以扣薪並給予申請事假勞工不利對待，也提及病假未逾10天雇主不得有不利處分，且雇主應就不利處分負舉證責任。

勞工請假規則預告修法草案指出，參考性別平等工作法20條規定意旨，定明勞工如為親自照顧家庭成員而請事假，可以用小時為請假單位，若是勞工因家庭成員必須親自照顧而請事假，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金。

勞工請假規則預告修法草案也增訂勞工1年內請普通傷病假日數未超過10日，雇主不得因勞工請普通傷病假而為不利之處分；勞工於釋明遭受不利處分事實後，雇主負舉證責任，並且明定雇主考核應有合理綜合考量。

勞動部也稱，考量修正條文係為保障勞工健康權，對勞工權益影響重大，有儘速修正之必要，因此草案預告期僅有7日。

