勞動部預告外送員專法草案！時薪保障245元 罰則獨漏店家

勞動部今（21）日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，針對外送員報酬、停權及保險等權益提出保障規範。草案明訂外送員從接單到完成訂單期間，報酬不得低於最低工資1.25倍，以目前基本工資計算即為時薪245元，且不得低於交通部所定運費，違反者可處平台2萬至10萬元罰鍰。

《外送員權益保障及外送平台管理法》草案明訂外送員從接單到完成訂單期間，報酬不得低於最低工資1.25倍，以目前基本工資計算即為時薪245元，且不得低於交通部所定運費，違反者可處平台2萬至10萬元罰鍰。（圖/資料畫面）

在停權保障方面，草案規定外送平台僅能在外送員於執勤期間違反個人資料保護法、性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、刑法、交通法規、食品安全衛生法規或外送服務契約，且情節重大時，才能終止外送服務契約。保險保障部分，外送平台應為外送員提供團體傷害保險及責任保險，外送員若要透過職業工會或特別加保職災保險，可向外送平台申請保費，平台不得拒絕。

草案也針對消費者及店家訂定相關規範，要求交通部應訂定消費者與平台間的「定型化契約應記載及不得記載事項」，若平台違反可依消保法處罰。然而店家部分僅要求經濟部應訂定契約範本供店家及外送平台遵循，卻完全沒有罰則。勞動部勞動關係司長王厚偉表示，若外送平台與商家之間違反契約，可循民事損害賠償處理。

草案也規定若平台未提供保險就讓外送員執行外送作業，或在颱風天讓外送員出勤，地方政府最重可處50萬元罰鍰。（圖/資料畫面）

此外，草案也規定若平台未提供保險就讓外送員執行外送作業，或在颱風天讓外送員出勤，地方政府最重可處50萬元罰鍰。目前我國外送員已逾15萬人次曾登錄上線，但外送員就報酬保障、停權申訴、契約關係、保險等仍時常與外送平台爭論不休，立法院日前因而排審多個版本的外送員專法。

