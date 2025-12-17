勞動部預告《就業保險法》修法 增津貼促男性參與育兒

為了因應雙就業雙照顧以及中高齡與高齡者促進就業政策，勞動部啟動《就業保險法》修法，重點包括「擴大加保年齡」、「縮短請領失業給付等待期條件」等，除了刪除65歲投保年齡上限，也將增加育嬰留職停薪津貼。

勞動部勞動保險司長陳美女說，「促進家庭內性別分工的平等，這次我們增訂了，讓撫育同一個子女的雙親領滿6個月育嬰留職停薪的時候，在後續育嬰留職停薪期間，可以依照規定各再請領第7個月的育嬰留職停薪津貼。」

婦女團體雖然肯定政府政策，但也認為現行的育嬰假以「平均月投保」上限4萬5800元的8成薪水來計算，對於男性來說誘因仍不足。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，「這個政策的成效恐怕不能期待它太高，政府最重要的就是把就業保險的天花板，可能要適度地向上提升，這樣子育嬰留職停薪津貼才會有誘因，讓爸爸願意休假。」

勞團則認為，這次的修法是因應《中高齡及高齡就業者促進專法》以及《勞動基準法修法》勞資雙方協商後可延後強制退休年齡來修訂，提升中高齡勞工保障。

台灣勞工陣線祕書長楊書瑋指出，「我們用這個就業保險，它裡頭有相關的這個失業給付等等的這個津貼來填補，這群高齡者真的進入到職場之後，他如果真的不幸失業的時候，最起碼他還是可以擁有一定的老年經濟安全保障。」

楊書瑋也進一步表示，以台灣勞動年齡架構來看，中高齡者的勞動參與率仍較國外偏低，建議政府需從前端保障促進就業、就業平等、降低職場歧視等面向著手改善。