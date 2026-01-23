勞動部預告5大勞退條例修法方向 月領、一次領制度變更！勞工更有保障

勞動部最近宣布將修法勞退條例，主要亮點在於新設30天猶豫期，可反悔將月退改為一次請領。（示意圖，本刊資料照）

勞退新制邁入20年，勞動部近期宣布要修勞退條例，這場變革跟全台60萬家公司以及上千萬名勞工息息相關。這次修法重點除了讓請領方式更靈活，也加強了對勞工與家屬的保障。

勞動部5大修法方向有哪些內容？

勞動部近期預告5大修法方向，這次調整全面檢討了給付作業、自願提繳以及遺屬保障等環節，目標是讓這套運行多年的退休制度更完善，這波修法直接影響全台近800萬名投保勞工。

請領機制新增猶豫期

首先，請領機制現在變得更有彈性，首創30天猶豫期，讓原本選擇按月領取的勞工可以在首筆入帳後，30天內可反悔改換成一次領。

雇主不能拒絕代扣自提退休金

第二，雇主以後不能拒絕代扣勞工自提的6%退休金，落實自提政策，修法後雇主不能再說不，否則會被罰錢。

未成年家屬有保障

第三，法律也為未成年家屬撐起保護傘，將原本10年的請領勞退金時效延後到「成年」起算，避免遺屬因年幼不懂事而錯過爸媽留下的錢喪失權益。

債權擴大保護範圍

第四，擴大債權保護範圍，確保這筆退休金不論是指定請領人或遺屬持有，都不會被扣押、抵銷或轉讓。

老闆別想甩鍋落跑

最後，為了防止老闆欠錢落跑，修法明定公司負責人變更時，前後任老闆都要對欠繳的退休金負連帶清償責任。

