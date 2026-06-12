勞動部首辦ILC周邊活動 洪申翰率團赴日內瓦

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）國際勞工大會（ILC）在日內瓦舉行，勞動部長洪申翰率團出席與全國總工會合辦的研討會，這是勞動部首度在ILC期間辦理周邊活動，開創勞動部實質參與國際勞工組織事務的里程碑。

台灣並非國際勞工組織（ILO）會員國，無法以官方代表身分出席ILC，但仍長期支持具國際工會聯合會（ITUC）會員資格的中華民國全國總工會代表台灣，以勞方成員身分出席ILC。

勞動部今天發布新聞稿指出，今年勞動部與全總在ILC期間合辦「尊嚴勞動國際研討會」，以行動展現政府拓展國際勞動事務參與的決心與作為，洪申翰也率團赴日內瓦於當地時間11日出席，並會晤友邦勞動部門首長，開創國際參與新路徑。

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根據資料，這是勞動部首度在ILC期間辦理周邊活動，並邀請ILO勞工事務局（ACTRAV）前副局長、國際工會聯合會前副秘書長、菲律賓與新加坡等國的總工會代表以及史瓦帝尼、海地與貝里斯等國政府代表約40人與會，開創勞動部實質參與ILO事務的里程碑。

勞動部表示，會議由洪申翰致詞揭開序幕，洪申翰表示，台灣是國際供應鏈上越來越重要的一份子，在勞動法規與制度上如何接軌國際是重要的議題，台灣也珍惜每一個參與國際社會政策討論的機會，期盼透過本次研討會，分享重點業務並聽取各國工會觀點，讓研討會成為一個勞資政互相對話、共商問題對策的平台。

勞動部表示，研討會也分別就「平台經濟：就業型態的創新與尊嚴勞動」、「因應人工智慧：勞動政策之未來與挑戰」進行交流，說明台灣針對平台工作者立法保障的作法，以及說明台灣AI所涉勞動議題及政策。

勞動部也說，洪申翰也與友邦史瓦帝尼勞工與社會安全部長布特雷齊（Phila Buthelezi）及瓜地馬拉勞動及社會福利部部長進行雙邊會晤，洪申翰也感謝史國長期以來對台灣國際參與支持並為台灣發聲，也期許雙方未來在職業訓練與人力技能提升的議題，能有更進一步的交流等。（編輯：龍柏安）1150612