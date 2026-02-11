勞動部高分署助藥癮者告別毒癮 重啟職涯之路

▲勞動部積極推動「施用毒品者就業服務計畫」。

【記者 王雯玲／高雄 報導】曾因施用毒品入監服刑七年的阿國（化名），在出監後一度對未來感到徬徨無助，透過勞動部勞動力發展署高屏澎東分署澎湖就業中心的協助，阿國順利重返職場，穩定就業已滿6個月，不僅重拾自信，也為人生開啟嶄新的職涯篇章。

阿國年輕時因誤觸毒品而入獄，長期服刑缺乏工作經驗，出監後因育有一子肩負家庭經濟重擔，急需一份穩定的收入，後來得知有相同背景的朋友，在高分署澎湖就業中心的輔導下成功就業，阿國因此鼓起勇氣，主動前往就業中心尋求協助。

澎湖就業中心提供一對一專屬就業服務，安排就業服務人員與阿國進行就業諮商，運用「職業適性診斷測驗」協助他釐清職涯興趣與就業方向，並開發友善廠商，同時協助久未謀職的阿國製作履歷、安排模擬面試，來強化求職準備降低面試緊張感，最後在就業中心的協助下，阿國順利到餐廳就業擔任廚房助手，穩定工作迄今已經滿6個月了。

利找到工作的阿國表示，過去因誤入歧途，出監後曾感到無助徬徨，因此十分感謝澎湖就業中心一路以來的陪伴與協助，讓他能夠重返正途且擁有穩定的工作，承擔起養育子女的責任，阿國也鼓勵和他一樣在求職路上迷惘徬徨的朋友，可以透過就業中心的協助，開展不一樣的人生風景。

勞動部為協助曾施用毒品的待業民眾能夠重返職場順利就業，積極推動「施用毒品者就業服務計畫」，透過就業服務員提供職涯探索、就業前準備、陪同面試、開發友善廠商等多項服務措施，符合該計畫資格之求職者，每個月可以領取5,000元或6,000元不等的獎勵金，最長可以領取12個月；另外，為了鼓勵雇主提供友善的就業機會，僱用經公立就業服務機構推介的施用毒品者滿10天，即可申領津貼，累計最高可申領14萬4,000元。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，將持續透過專人就業輔導、職涯探索及友善職場開發等多元服務，協助更生人順利銜接就業，穩定就業生活，實現自立與社會回歸的目標，另外，也期盼更多的雇主能踴躍加入友善企業的行列，讓施用毒品者有機會重獲新生，對計畫內容有興趣的民眾可洽詢高屏澎東分署各地就業中心，或撥打免付費客服專線0800-777888，將有專人提供諮詢服務。（圖／記者王雯玲翻攝）