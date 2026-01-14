勞動部高分署助青年職訓 搶先機成產業人才

面對今年全球經濟情勢變動對國內產業發展及就業市場帶來影響，為支持青年因應產業變遷，強化就業競爭力，勞動力發展署高屏澎東分署積極扮演「職涯推手」，協助待業青年取得國家重點產業需要的關鍵技術能力，透過訓中媒合成為「產業新尖兵」。

為讓青年安心訓練，勞動部同時提供「學習獎勵金」，透過實質的經濟支持，幫助青年在景氣波動的浪潮中精進技能，逆勢突圍找契機；「產業新尖兵計畫」為降低十五歲至二十九歲待業青年進入高階技術學習的負擔，補助訓練費用最高十萬元，青年自付額僅一萬元，只要結訓後九十日內成功就業，可申請退還一萬元。

廣告 廣告

另外，凡參加高分署自辦、委辦或補助的職業訓練課程及產業新尖兵計畫，屬於勞動部公告的「政策性課程」（如：五加二產業、營建產業、照顧服務及托育產業），符合資格者皆可申領「學習獎勵金」，訓練期間每月發放八千元，最高可領取九萬六千元，高分署提供青年尋職或轉職期間全方位的生活保障。

高屏澎東分署郭耿華分署長表示，青年是引領台灣產業轉型與升級的核心動能，面對全球經貿情勢的劇烈變動與挑戰，透過精準的職前訓練與完善的學習獎勵金制度，高分署將是青年朋友最堅實的後盾；今年全新規劃職訓課程已開始受理報名，包含「半導體工程師」、「全端工程師」、「網路資安工程師」、「ESG淨零永續人才」及「風電產業國際人才」等超過三十門搶手課程將陸續開課。

歡迎十五至二十九歲正在尋職的青年可先至「台灣就業通」註冊並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗後，進入「產業新尖兵計畫」專區搜尋相關課程，如想了解更多詳細資訊，歡迎電洽高分署服務專線（○七）八二一○一七一，將由專人提供詳細解說。