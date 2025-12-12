勞動部高分署協助在地團體 打造永續遊程 開創全新觀光體驗

▲高分署多元計畫輔導單位屏東塭豐社區以漁村體驗活動打造永續遊程。

【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部勞動力發展署高屏澎東分署，長期透過多元就業開發方案與培力就業計畫，偕手民間團體創造在地就業機會，並促進地方產業發展，其中所輔導的「屏東縣佳冬鄉塭豐社區發展協會（簡稱塭豐社區）」，積極推動SDGs環境保護與社會責任，透過地層下陷屋作為活教材來推廣環境保護的重要性，並運用漁村特色文化設計多款體驗活動，來提升民眾對於海洋保育的意識，除了吸引鄰近社區、學校及遊客參與在地深度遊程外，更吸引企業做為員工旅遊的一環。

屏東縣佳冬鄉過去以養殖漁業為主，但因過度抽取地下水及海岸侵蝕，曾面臨嚴重的地層下陷問題。近年來，當地透過創新海水養殖技術，成功延續產業發展。塭豐社區結合漁村文化、地層下陷屋及在地養殖資源，推出精選海岸與漁村文化體驗遊程，內容包括釣沙蟹、控沙窯及牽罟等漁業體驗活動，讓遊客在親身體驗中了解環境保護與永續理念。

此外，塭豐社區的牽罟體驗，更獲得企業青睞，納入員工旅遊活動之一，透過團體活動共同將魚網協力拉至岸邊，不僅實踐牽罟文化中團結合作的精神，還增強員工向心力，另外有些遊客在體驗過程中，以消費支持社區優質產品石斑魚及午仔魚一夜乾等特色美食，漁村的體驗活動不僅能讓人們了解漁業文化與環境保育的重要性，更以輕鬆有趣的方式推動當地產業的永續發展，成為屏東一個獨具特色的觀光亮點，相關活動訊息請關注臉書「塭豐社區發展協會–海平面以下的漁力再現」。

高分署分署長郭耿華指出，高分署將持續透過多元就業開發方案及培力就業計畫，協助民間團體傳承在地文化，發展出具在地特色的遊程及體驗活動，並支持地產地消促進在地經濟活絡，鼓勵民眾及企業，以參與行動來支持在地民間團體的永續遊程，共同打造更合宜的永續社會，欲知更多活動資訊請上「社會經濟入口網」https://se.wda.gov.tw/。（圖／記者王雯玲翻攝）