勞動部高分署年前徵才活動「馬」力全開 55家廠商釋出上千個職缺

▲勞動部高屏澎東分署辦理115年度1月4場徵才活動，歡迎歡迎求職及轉職民眾把握機會，踴躍前往面試。

【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部勞動力發展署高屏澎東分署(簡稱高分署)將於115年1月辦理4場現場徵才活動，邀集逾55家廠商，提供超過1,000個職缺，包含科技製造、餐飲門市、行政服務等多元產業，協助求職者順利就業。歡迎有意求職、待業中與想轉職的朋友踴躍參與！

▲114年高分署辦理萬丹地區現場徵才活動。

高屏澎東分署長郭耿華表示，為整合地方資源及企業需求，透過辦理徵才活動提供直接面試機會，提升媒合效率，高分署委託高雄市政府鳳山就業中心辦理現場徵才活動，高雄地區首場活動將於115年1月26日(星期一)鳳山瑞竹社區發展協會辦理，現場邀集15家知名廠商共提供逾200個職缺，如萊爾富國際股份有限公司、連興國際物流、高雄汽車客運、理大科技、碳佐麻里及皇家金宸大飯店等知名企業，其中理大科技有限公司提供現場專案工程管理師職缺，薪資達5萬元以上職缺！活動詳情可洽鳳山就業服務站：(07)741-0243分機213陳先生。

▲114年高分署辦理台東地區現場徵才活動。

屏東地區在115年1月共有2場徵才活動同步開跑，提供民眾在地工作機會。115年1月22日潮州就業中心在東港地區的東隆宮活動中心辦理徵才，邀集中鋼保全股份有限公司、長興材料工業股份有限公司、富統食品股份有限公司等16家企業共提供逾300個職缺，包含餐飲服務員、門市人員、保全人員等工作機會。另屏東就業中心接續於115年1月23日在長治鄉公所辦理中型現場徵才活動，邀集在地廠商大江生醫公司、南部化成公司等16家企業共提供逾300個職缺，包含品保工程師、採購管理師、倉管助理等工作機會。活動詳情可洽潮州就業服務中心：(08)788-2214分機213蔡先生及屏東就業中心：(08)755-9955分機216李小姐。

另外台東地區也將於115年1月21日在本分署台東就業中心辦理1場小型徵才活動，邀請包含統一超商股份有限公司、全聯實業股份有限公司及台灣斯巴克環保公司等8家以上企業參與，逾200個職缺可選擇，產業涵蓋服務業及製造業。活動詳情可洽台東就業服務中心：(089)357-126分機214吳先生。

高分署表示，鼓勵民眾可善加利用各就業中心辦理之現場徵才活動，透過多家廠商提供即時面對面應徵的機會，減少個別投遞履歷、等候廠商面試之時間，加速找到適合自己的工作職缺。想了解更多勞動部資源，請上「台灣就業通(https://www.taiwanjobs.gov.tw)」查詢，或逕洽高屏澎東地區各就業中心(站)。（圖／記者王雯玲翻攝）