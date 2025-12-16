勞動部高分署挺高齡者延續價值 企業繼續僱用員工傳承永續共雙贏！
【記者 王雯玲／高雄 報導】面對台灣邁入超高齡社會，如何續留資深人才、搶佔用人先機是企業普遍面對的難題，勞動部積極推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，鼓勵雇主留用即將屆齡退休但願意延後退休的在職員工，並提供每人最高25.8萬元的補助，另推出「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗計畫」，藉由政策補助，鼓勵企業僱用退休者，傳承技術及經驗，協助企業永續經營發展！高屏澎東分署自110年執行計畫至今，已協助轄區近250家企業480位資深人才延續勞動價值! 65歲已不再是離開職場的門檻，而是展現知識、智慧與技能價值的新里程碑。
▲企業聘請71歲的退休居服督導員陳女士(左二)傳承照顧服務技巧帶領新進員工也讓專業服務技巧與經驗得以傳承。
現年65歲的葉先生即將屆齡退休，是高雄在地外貿公司的倉儲人員，公司希望葉先生退休後能繼續和公司一同打拼，在勞動部高屏澎東區銀髮人才資源中心的協助下，運用「繼續僱用高齡者補助計畫」，成功讓葉先生續留職場。葉先生表示：「在即將退休的前一年，公司詢問我的意願把我留任下來，這個年紀還可以繼續工作發揮專長，實在揪甘心！」公司主管也表示：「主動關懷屆退人員並評估留任意願，透過政府輔導與措施，已經陸續留用3名屆退人員，願意留下來的，我們一定續聘!這不只是企業經營策略，更是對員工的肯定。」
另外一家高雄居家長照機構運用「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及驗補助計畫」，聘請71歲的退休居服督導員陳女士，帶著學員兩兩一組反覆練習如何協助長期臥床個案移位，退休講師更以自身經驗帶領學員藉由角色互換體會服務者與被服務者的感受，讓學員更能同理個案，提供更細緻、人性化的照護。機構主管表示：「感謝高屏澎東區銀髮中心推廣這個計畫，聘僱資深退休督導員對提升團隊照顧服務的專業度，及整體服務的品質幫助很大，不僅讓學員在服務過程建立自信心，縮減新人適應期，更樂意以細心與同理心陪伴長輩，提高長輩與家屬的滿意度。」
高屏澎東分署郭耿華分署長表示，銀髮世代用行動證明：年齡不是就業的界線！中高齡者及高齡者擁有多年累積的專業技術與工作經驗，是企業重要的無形資產。利用繼續僱用的模式，讓他們職場中扮演技術與經驗的傳承者，減少新人培訓成本，讓年輕員工更快掌握工作要領，縮短學習曲線。企業若能善用這份經驗智慧，不僅能保留關鍵技術，更能促進世代合作與知識延續，創造雙贏局面。勞動部也推出「中高齡者及高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」、「職務再設計」、「五五就業促進獎勵」等補助方案。對於聘僱中高齡者議題有興趣的民眾或事業單位，可撥打高屏澎東區銀髮中心專線07-7252586洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）
