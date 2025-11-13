勞動部高分署推勞工就業通計畫

高分署銀髮人才資源中心協助企業導入職務再設計，透過油壓升降台車輔具，減輕員工負擔，提升工作舒適度與效率。（圖：高分署提供）

面對全球產業變局與國際情勢帶來的產業衝擊，製造業因外銷導向受影響程度高於其他產業，勞動部自今年九月三十日啟動「勞工就業通計畫」，由公立就業服務機構整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等三大資源，鼓勵雇主僱用受影響產業失業勞工；同時也為失業勞工提供客製化媒合與就業獎勵，協助儘快找到合適的工作。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署表示，勞工就業通計畫以「撐企業、挺勞工」為核心精神，企業可以透過公立就業服務機構，聘用受國際情勢影響之失業勞工，補足人力缺口；而失業勞工也可在公立就業中心協助下重回職場。

因應製造業中高齡勞工的職場適應需求，雇主可申請職務再設計服務，由高分署安排具職能治療及物理治療的專家直接進入工作現場，協助改善工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件或調整工作流程，排除工作障礙，打造更友善的工作環境；相關改善費用，每年每人以補助十萬元為上限。例如五十七歲許女士在知名有機食品公司高雄門市負責補貨、陳列與搬運商品等工作，在長時間的彎腰與搬重物下，讓肩頸與下背部飽受壓力，在高分署銀髮人才資源中心與專業團隊實地評估下，建議採用油壓升降台車，減少彎腰與高舉搬運造成的負擔；另一家高雄知名食品公司，也在高分署銀髮中心的建議下，導入倒料機輔具，大幅減輕人工搬運負擔，讓包裝工作更安全順暢；高分署提供職務再設計讓企業主與員工雙方達到雙贏，如今有輔助機器幫忙，產線效率也提升很多。

高屏澎東分署長郭耿華呼籲，在職或失業勞工、雇主有需要「勞工就業通計畫」可就近向各就業中心洽詢登記或至「台灣就業通網站」查詢相關資訊；「勞工就業通計畫」職務再設計是協助勞工延續職涯的重要政策工具，郭耿華同時鼓勵更多企業善用政府資源，打造友善職場、提升永續競爭力，歡迎有需求的勞工及企業可上「勞工就業通職務再設計專區」（https:／／special.tai-wanjobs.gov.tw/internet/2025/hirepayNew/page-01.html）查詢，或洽詢高屏澎東區銀髮人才資源中心（○七-七二五二五八六）。