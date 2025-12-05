勞動部高分署提供資源 攜手雇主為身障朋友創造友善職場

▲澎湖就業中心提供民眾求職諮詢服務。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為促進身心障礙者就業平權與勞動參與，勞動部推動定額進用制度，積極運用多元就業服務管道及各項就業促進措施協助身心障礙者就業，據統計截至今年7月止已協助2萬1千名身心障礙者成功就業。身障者小靜（化名）就在勞動部高屏澎東分署的澎湖就業中心協助下，破除障礙限制尋職成功，穩定就業滿1年7個月。

小靜因求職屢屢受挫而求助澎湖就業中心，中心即安排就業服務員，透過諮詢服務了解他的求職困難，並積極開發友善廠商，提供合適的工作，由於他需要較長時間來適應及學習工作內容，就服員鼓勵雇主申請「職場學習及再適應計畫」，提供3個月補助，讓他能一步步熟悉職場環境。

在小靜適應期過後，就服員透過「僱用獎助」薪資補貼，提高雇主留用意願，讓他在超商擔任清潔工作，由於他不能騎乘機車或開車，雇主還特別配合公車時段調整上班時間，需要騎車才能清運的垃圾，也改由店長及副店長幫忙，甚至雇主還貼心地自掏腰包購買桌椅以及電風扇，讓他能坐著休息與用餐，為此小靜很珍惜這份得來不易的工作機會，也認真學習各項清潔工作，作為感謝願意聘僱他的雇主最好的回饋。

高屏澎東分署長郭耿華指出，雇主依照身心障礙朋友個人特性及需求，調整上班時間、工作內容以及改善工作環境的做法，正是目前政府大力推動的「職場合理調整」，讓雇主在沒有過度負擔的狀況下，提供身心障礙員工在工作上有平等參與的權利，也可以解決缺工的人力需求。

郭分署長進一步表示，若雇主有意願僱用身心障礙者，高分署可以提供專業諮詢服務及各項就業促進措施來鼓勵進用身心障礙者，期許能成為雇主的後盾，一同為身心障礙者創造友善職場，身心障礙求職者或雇主若想進一步了解就業資訊或各項就業促進措施，可洽所轄各就業中心或至高分署官網查詢（https://kpptr.wda.gov.tw/）。（圖／記者王雯玲翻攝）