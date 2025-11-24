勞動部高分署穩定就業力 助技術人才躍升管理職

▲東宏透過TDC的職涯諮詢服務，盤點自身職能，釐清職涯方向。

【記者 王雯玲／高雄 報導】在製造業深耕20餘年的韓東宏，長期負責生產與品質維護的工作，然而隨著職務轉型，他在管理職能與跨部門溝通方面遇到挑戰。透過勞動部人才資源發展中心提供的職涯諮詢、管理人才職能精進課程與人才發展教練服務，他成功突破職場瓶頸，從技術專才轉型為管理人才，歷經成長後晉升班長，更榮獲模範勞工的肯定。

▲透過TDC的輔導，韓東宏成功克服職場挑戰，不僅提升管理能力，更順利晉升班長、薪資調升，也在113年被選為TDC服務成功案例。

廣告 廣告

東宏坦言：「過去習慣自己完成工作，但帶領團隊後，發現每個人的個性不同，溝通時會遇到許多困難。」主管也指出，雖然他行動力強，能獨立作業，但因對工作要求高，容易與其他部門產生意見分歧導致溝通不順暢。經過職涯諮詢後，東宏透過工作風格測評，更了解自身特質與溝通模式，並在TDC教練引導下，學習如何換位思考與調整表達方式，讓同事更容易理解其想法。此外，教練建議他運用「標準作業程序（SOP）」作為溝通工具，幫助團隊夥伴快速掌握重點，減少認知落差，這不僅提升了他的協調能力，也獲得了團隊更多信任與支持。

除了溝通協調的突破，東宏亦報名參加TDC管理人才職能精進課程，培養管理思維，讓他從執行者的角度轉向策略思考，學習問題分析與提升團隊帶領技巧。東宏的主管也反饋說：「他展現了極高的學習態度，儘管工作繁忙仍積極聯繫主管，在取得主管的支持下，他負責將操作機台的專業技術數據化，建立SOP，讓新進員工能夠更快上手，這不僅減少了學用落差，也讓團隊運作更加流暢」。

透過TDC的輔導，韓東宏成功克服職場挑戰，不僅提升管理能力，更順利晉升班長、薪資調升，並榮獲公司模範勞工的殊榮。他不再只是執行任務，而是能夠主動提出改善方案，積極發揮影響力。東宏表示：「TDC讓我看見自己的價值，也幫助我建立更清晰的職涯方向」。

勞動部發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示：「TDC的理念是穩定在職，發揮勞動價值，期待更多勞工夥伴在我們的陪伴下，發掘自身潛能，迎向更寬廣的職涯發展。」歡迎有興趣的勞工夥伴聯繫TDC人才資源發展中心（07-6220253）或加入Line官方帳號（ID:@tdc520），讓TDC成為您職涯發展的最佳夥伴！（圖／記者王雯玲翻攝）