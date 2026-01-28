勞動部高分署銀髮再升級 以專業引領銀力職人再出發

▲高分署銀髮中心的銀力教練莊老師，手把手指導企業員工運用AI與ChatGPT提升行銷技巧，並教授如何撰寫有效的文案。

【記者 王雯玲／高雄 報導】「離開了職場，不想退休可以做些什麼?」「累積一身技能，如何讓自己有發光發熱的機會?」勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心(簡稱高屏澎東區銀髮中心)自105年成立以來，便致力促進銀髮勞動力培育及運用，積極網羅各行各業且具有專業技術及經驗的哥姊們，組成「銀響力團隊」，成員涵蓋商業管理、人力資源、業務開發、數位行銷及手作藝術等多元領域，透過銀髮中心「再學習平台」、「就業導航站」，與企業媒合，協助他們化身為企業教練，用豐富的實戰經驗，為企業提供解決方案，同時也讓這群充滿智慧的資深哥姊得以持續貢獻職場並發揮專業所長。

▲講師與高分署銀髮中心的民眾一對一晤談了解就業動機及聚焦求職方向，協助重新調整心態，以利後續提供適切的求職服務。

在高屏澎東區銀髮中心的銀響力團隊成員中，60歲莊爵聰就是職涯再造的案例之一，曾任電視台副總經理及3C店長，擁有超過20年的人事管理與行銷經營經驗，並長期擔任主管職。離開忙碌的職場，發現許多同世代的朋友在退休後面對生活節奏的轉變感到迷失，自己也經歷了空窗期，儘管專業仍在，卻一時找不到發揮的方向。在朋友的推薦下，莊爵聰參加高屏澎東區銀髮人才資源中心的課程，並在輔導員諮詢後發現他畢業於知名國立大學資訊管理研究所，並於AI數位行銷領域不斷持續學習及累積實戰教學經驗，在銀髮中心的引導與支持下，莊老師加入「銀響力團隊」，輔導員還安排他至企業實習授課，將自身的豐富經歷與專業知識轉化為寶貴學習資源，還能協助學員發掘自身潛能。

一家受莊老師輔導的電子公司老闆表示：「莊老師教導員工學習如何將ChatGPT應用於公司行銷，提升品牌曝光與業務成效，真的是我們的超強軍師！」。莊爵聰也利用自己豐富的面試經驗，協助資深哥姊調整求職心態、提升面試技巧，不僅改變了自己的生活軌跡，也為其他中高齡學員提供了可貴的轉型機會，莊爵聰表示：「銀髮中心真的很給力，提供許多資源，讓我找到可以發揮專業的工作，讓自己生活過得更有價值」。

高屏澎東分署郭耿華分署長表示，銀髮勞動力在勞動市場發展中扮演關鍵角色，通過銀髮人才再運用服務，高分署銀髮中心不僅協助這些資深人士拓展新的職涯模式，更將他們的智慧和經驗轉化為推動企業和社會發展的重要力量。歡迎更多有志於回饋社會、渴望再次發光發熱的銀髮朋友們加入。此外，勞動部順應社會潮流，推動「五五就業獎勵」，協助銀髮人才重返職場外，也針對企業提供「繼續僱用」與「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗」，增加銀力職人續留職場、被企業回聘的機會，以活絡就業市場的勞動力！對於銀髮人才就業相關議題有興趣的民眾或事業單位，可撥打銀髮中心專線07-7252586洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）