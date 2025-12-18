勞動部高分署青艦計畫助青年蛻變

勞動部高屏澎東分署積極推動「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業「先僱後訓」培育職場初學者成產業人才；曾於海外留學的詹鈞婷，回國後透過青艦計畫，在職場導師帶領下，逐漸於綠色產業嶄露頭角，成為表現卓越永續規劃專員。

詹鈞婷回國後曾透過網路搜尋相關職務，看到亞福儲能公司運用勞動部的「青年就業旗艦計畫」招募和培訓青年，並釋出永續規劃專員職缺，覺得工作性質與自己職涯理念非常契合，便積極應徵並順利獲得錄取；剛進入公司時被指派負責碳權相關專案及撰寫報告書，自己雖具備基礎知識，但很快發現學術與實務間的落差，工作上不只涉及法規專業、複雜的計算公式，還需要針對專案進行策略性思考、協助問題解決、進行溝通協調和促進團隊合作，讓自己感到吃力；幸好青年就業旗艦計畫提供了紮實的訓練，在職場導師一對一的帶領下循序漸進的協助，並教導如何進行產業分析、撰寫報告書等，終於讓自己有系統的逐步累積工作能量。

鈞婷任職亞福公司一年多來，認真態度與專業成長得到公司主管認可；亞福公司指出，青年就業旗艦計畫協助公司培育優秀人才，還能減輕培訓成本，職場導師制度為新進人員提供專屬適性培訓與引導，能有效提升青年工作能力並快速適應環境，也增強學員對公司歸屬感，落實人才培育、企業永續的目標，促進公司與員工的共同成長。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，「青年就業旗艦計畫」以先僱後訓的模式，透過資深指導人員的協助，使青年快速適應職場環境、掌握專業技能，今年高屏澎東轄區已培訓約一千四百名青年，歡迎職場新鮮人及轉職青年參加，可上「青年職訓資源網」搜尋有興趣的職缺參與計畫(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/Search/Index/5)；分署長更鼓勵雇主提供優質職缺，雇主於訓練期間給薪達三萬四千元以上，可享最高五萬四千元工作崗位訓練費補助，相關資訊可洽詢高分署○七-八二一○一七一。