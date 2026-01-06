勞動部高分署預聘計畫 提升青年就業即戰力

▲學員鄭鈺婷(左2)、陳俊瑋(中)、鐘瑩庭(右2)與職場導師蘇健文課長(右)合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為協助青年順利從校園銜接職場，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署(簡稱高分署)持續推動「大專青年預聘計畫」，鼓勵青年探索職涯，也協助企業提早進行人才布局。該計畫媒合應屆畢業生進入企業進行至少320小時的崗位訓練，在企業職場導師帶領下，讓青年在畢業前掌握產業技能、累積實戰經驗，成為企業眼中的即戰力。

▲職場導師進行工作崗位訓練說明。

高分署114年攜手高屏澎東轄區12所大專校院，與130家企業合作提供青年1,171個職缺，涵蓋綠能科技、亞洲矽谷、5G產業、智慧機械、循環經濟、生醫產業等國家重點產業。學生透過「預聘計畫」進入企業適應職場環境，不僅有助於學用合一，畢業後更能順利接軌職場。

輔英科技大學近年積極申請預聘計畫，媒合學生至工作崗位訓練，就讀應用化學及材料科學系的陳俊瑋、鄭鈺婷和鐘瑩庭等3名學生，參加「化學技術士及有害作業業務主管培育實務學程」，在去年暑假至中國人造纖維股份有限公司(下稱中纖公司)進行訓練，訓練內容包括產線操作、產品品質的檢查及自動控制系統操作等。3名學員優異的表現，在畢業前已全數獲得公司的留任，並順利取得化學技術士證照及有害作業主管證書，畢業後即能順利銜接職場。學員表示：「能在畢業前進入專業廠區實作，不僅學習到許多工作實務，更提前了解職場運作，對未來職涯方向更有方向與信心！」。另外，中纖公司為展現培育青年人才的決心，針對留任學員提供調薪機制與職務晉級規劃，期盼激勵更多優秀青年投入產業、深耕職場，為企業注入新動能。

高屏澎東分署長郭耿華表示，青年預聘計畫已成為企業延攬新世代人才的重要管道，也是青年探索職涯、建立履歷實績的有效工具。勞動部不止提供企業工作崗位訓練費，也提供參訓青年留任獎勵金，相關申請資訊與計畫細節，請至「青年職訓資源網」(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/)查詢，或洽詢(07)821-0171分機1332。（圖／記者王雯玲翻攝）