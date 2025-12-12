勞動部高屏澎東分署相挺 屏東縣塭豐社區創新遊程吸客

勞動部高屏澎東分署成功輔導屏東縣佳冬鄉塭豐社區發展協會打造創新觀光遊程。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署，長期透過多元就業開發方案與培力就業計畫，成功輔導屏東縣佳冬鄉塭豐社區發展協會打造創新觀光遊程，更成為企業員工旅遊的景點！

高屏澎東分署指出，屏東縣佳冬鄉過去以養殖漁業為主，但因過度抽取地下水及海岸侵蝕，曾面臨嚴重的地層下陷問題；近年來，當地透過創新海水養殖技術，延續產業發展。

塭豐社區則結合漁村文化、地層下陷屋及在地養殖資源，推出精選海岸與漁村文化體驗遊程，內容包括釣沙蟹、控沙窯及牽罟等漁業體驗活動，讓遊客親身體驗並了解環境保護與永續理念。

塭豐社區的牽罟體驗，更獲得企業青睞，納入員工旅遊活動之一，透過團體活動共同將魚網協力拉至岸邊，不僅實踐牽罟文化的團結合作精神，也增強員工向心力；遊客在體驗過程中，以消費支持社區優質產品石斑魚及午仔魚一夜乾等特色美食。

這種漁村體驗遊程及行銷特產的雙管齊下方式，不僅推動當地產業的永續發展，更成為屏東一處獨具特色的觀光亮點。

高屏澎東分署長郭耿華表示，高分署將持續透過多元就業開發方案及培力就業計畫，協助民間團體傳承在地文化，發展出具在地特色的遊程及體驗活動，支持地產地消促進活絡在地經濟。