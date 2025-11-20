勞動部點名過度管理、空服員病假權遭忽視 長榮回應了

空服員工會祕書長周聖凱指出，長榮航空孫姓空服員病逝，不僅涉及個人責任，更反映出航空公司在請假制度與管理、監督機制上的缺失。（陳祐誠攝）

長榮航空孫姓空服員9月底報病值勤，返台住院後病逝，引發外界對空服員權益的關注，勞動部今日公布調查結果，直指長榮過度運用勤惰管理制度，嚴重影響組員申請病假。長榮航空回應，針對勞動部調查報告所指出之制度上未臻合理之處，公司亦將積極配合並迅速完成檢討與調整。

長榮說明，針對出勤規範與考評制度，在蒐集各界意見後，已在日前做出調整，發布前亦遵循勞動部建議與工會溝通。後續法規若有所更動，將會配合修訂，以確保公司制度符合相關規範的要求。

針對機上執勤規範未臻清楚之處，公司亦已在事件調查後修訂手冊內容，並透過加強宣導以及納入訓練課程等方式，確保空勤組員充分理解與確實遵循規範內容。長期以來，組員手冊皆持續滾動式檢討不足之處，以訂定得更加清楚明確，利於空勤組員遵循。

長榮指出，勞動部表示空勤組員的國定假日挪移有違法疑慮，桃市府已來函請公司說明，公司將再向主管機關陳述相關法規適用情形，以釐清適法性問題。

民航局表示，已要求長榮航空應予以改進，該公司已坦承作業流程確有改進之處，並表示將檢討改進。本案正收集相關事證並持續調查中，若查有違反《民航法》或相關規定，將予以警告或處60萬元至300萬元罰鍰。

桃園市空服員職業工會則強調，本案不僅涉及個人責任，更反映出長榮航空在請假制度與管理、監督機制上的缺失。長榮航空不僅自身有責任，也應對其員工的職務行為負起連帶責任，並確保類似事件不再發生。工會主張，長榮航空與楊姓座艙長共同承擔法律與道德責任，儘速與家屬達成協議，給予合理賠償。

工會認為，勞動部公布的《勞工請假規則》4大修法面向，仍欠缺「不利處分」樣態的明確化，不利處分不限於全勤獎金和考績，新法仍有空間讓雇主玩文字遊戲，將懲罰曲解為獎勵。

工會表示，長榮航空10月底所定的2026年考績評核標準等請假規範，只保障3天病假不會被不利處分，顯然落後於勞動部預計修法訂定的10天。請長榮航空以及各大國籍航空、各行各業，都應盡速跟工會協商，訂定符合新法、能保障員工病假權和健康權的請休假規定。

