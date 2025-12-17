勞動部：修法取消就業保險65歲投保上限 失業給付等待期縮短至7天

勞動部今天宣布，為了促進中高齡者就業，將修法取消現行就業保險65歲投保年齡上限規定，只要未領取勞保、公保等老年給付勞工，超過65歲仍留在職場工作，都可以投保就業保險，提升高齡勞工就業安全保障。另外，也將修法縮短請領失業給付等待期，參考國際勞工組織第168號公約規定，從14天縮短為7天，讓失業勞工可以更迅速領取給付。

勞動部今天宣布啟動就業保險法修法，將擴大就業保險加保年齡、縮短請領失業給付等待期以及增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月規定。

根據現行就業保險法規定，適用投保對象為15歲以上、65歲以下的受僱勞工。勞動部勞動保險司司長陳美女指出，政府近年推動中高齡及高齡者促進就業、延緩退休相關政策，在此規定下，年逾65歲仍繼續在職場工作的勞工，可能會面臨非自願失業的風險。

陳美女說，失業者有必要給予失業給付等保障，因此將刪除65歲投保年齡上限規定，提升高齡勞工就業安全保障。

不過，根據修法，即便超過65歲，但已領取勞保老年給付、公教人員保險養老給付者仍不可納保。

陳美女表示，以其他國家經驗來看，如果要納保，會改發給一次性給付或停發年金，這部分不僅涉及勞保老年年金發放，也涉及如何扣除公教人員養老年金，因此現階段還是以未領取者為主。

另外，陳美女也說，現行失業勞工要請領失業給付，需先向公立就業服務機構辦理求職登記，經14日推介就業期間無法順利媒合到工作或安排參加職業訓練時，將從第15日起發給失業給付。

陳美女指出，參考國際勞工組織第168號公約，發給失業給付等待期建議以7日為原則，這次修法也參酌公約精神，規畫將現行失業給付等待期由14日縮短為7日，讓失業勞工可以更迅速領到給付，減輕失業期間的經濟壓力。