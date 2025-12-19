勞動部：保障最低時薪 消費端影響不大

勞動部長洪申翰表示，保障外送員最低時薪，應不會對消費者造成太大影響。（本報資料照片）

外送平台業者19日向消費者發出公開信指出，《外送專法》施行後，儘管未禁疊單，因定義落差，提高的成本仍會由各方共同承擔，暗示恐怕會衝擊消費者。勞動部長洪申翰表示，以時薪底線來看，中間還有差距，應不會轉嫁消費者，至於每筆訂單部分，則尊重平台及外送員討論。

依立法院衛環委員會初審通過的《外送專法》指出，每筆訂單定義為「僅包括一個取件地點以及一個送達地點之訂單」，當初有委員提出修正動議、勞動部也未有反對意見便順利通過初審。若以通過委員會版本計算，意謂未來如果疊3單的外送員報酬至少會是135元。

針對日前稱消費者不必擔心漲價一事，洪申翰表示，勞動部透過最低工資概念，訂出外送期間最低時薪保障、115年起為245元，外送平台稱其平均報酬為270元至290元，兩者之間還有差距，應不會對消費者造成太大影響。至於各界關切的「每筆訂單」定義，則是因為外送員過去疊單等問題，讓外送員認為報酬減損，尊重平台及外送員討論。

是否會過於偏重外送員而忽略消費者觀點？洪申翰指出，《外送專法》確實是處理平台、外送員、消費者、店家等四方權益，其中最弱勢為外送員、最強勢則為平台，以勞動部角度來看，當然會多從外送員的角度出發，但仍希望兼顧四方權益關係。

全國外送產業工會則指出，平台已一而再、再而三以威脅店家、司機與消費者來阻擋合理監管與勞動保障，這種做法絕不容忍，而平台宣稱疊單替消費者「每單省20元」，但消費者下單時的外送費仍照收，對店家也抽取多份完整抽成，外送員則承擔更多等待與風險，不接受這種以消費者名義掩護剝削的說法。