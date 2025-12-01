勞動部：全球金融市場具挑戰 勞動基金表現穩健

記者吳典叡／臺北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效，截至今年10月底止，整體規模為新臺幣7兆5646億元，10月單月收益3006億元，再度刷新單月收益新高；前次最高紀錄為今年8月的2778億元。勞動部指出，今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現。

勞動基金運用局指出，截至114年10月底止，整體勞動基金規模為7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3006億元。以長期成果來看，近10年平均收益率為7.76％，國保基金近10年（104~114.10）平均收益率為8.25％，投資績效穩健。

廣告 廣告

勞動基金運用局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，考量基金性質與規模龐大，投資運用兼重資產安全性、流動性與收益性下，辦理各項投資是以長期、穩健角度，涵蓋各項投資類別，與國際知名或大型退休基金相同，都是採取分散多元策略，藉由布局在國內外市場及配置不同資產類別，避免風險過度集中。

勞動基金運用局強調，勞保老年給付為確定給付制，給付金額不受基金績效影響，而新制勞退個人專戶具有保證收益機制，勞動基金將秉持專業穩健投資，以提升基金長期投資效益，請勞工放心。