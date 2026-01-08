勞動部「勞工就業通計畫」三大措施 屏東就業中心助失業者重回職場

▲勞動部「勞工就業通計畫」，撐雇主也挺勞工，與企業攜手協助失業勞工儘速重返職場。

【記者 王雯玲／高雄 報導】受國際情勢變化影響，國內製造業面臨營運壓力，就業市場出現變化。勞動部為協助失業民眾再就業推出「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」三大核心措施。62歲的鳳姐（化名），便在勞動部屏東就業中心的幫助下並運用「僱用獎助措施」，成功重返職場。

▲勞動部「勞工就業通計畫」，撐雇主也挺勞工，與企業攜手協助失業勞工儘速重返職場。

鳳姐過去因家庭因素辦理退休，原以為可以安心照顧家人，未料家庭經濟狀況發生變化，決定重返職場。然而，求職過程中，意外發現罹癌，只得暫緩就業、專心休養。直到身體狀況逐漸好轉後，才透過屏東就業中心協助，進入食品製造業就職。但好景不常，工作約一年後，受到國際情勢衝擊，公司營運調整，鳳姐也因此再次離開職場。面對接連而來的變故，她感嘆地說：「病我撐過去了，卻沒想到最後還是被大環境打敗。」面對接連打擊，她再度回到就業中心尋求協助，希望能為自己的職涯爭取新的機會。

廣告 廣告

就服員在了解鳳姐的狀況後，除提供心理支持與陪伴外，還協助她重新盤點自身優勢。儘管年齡與體能不及年輕人，但鳳姐擁有出色的學習力、配合度高且積極的工作態度，並有食品製造業相關工作經驗，這些特質使她在市場上仍具競爭力。就服員看準其優勢，進一步搭配勞動部「勞工就業通計畫─僱用獎助措施」，主動向廠商說明鳳姐的工作表現與就業意願，經過多次溝通協調，終於成功為其爭取面試機會並成功錄取。至今鳳姐除穩定就業逾2個月外，並開心分享著「勞動部的協助，為她在求職過程中加分不少」。

勞動部屏東就業中心翁素足主任表示，勞動部在國際情勢影響下推出「勞工就業通計畫」穩定就業市場，僱用獎助措施補助雇主每人每月新台幣6,000元，最長補助6個月外；企業可針對仍須培訓的求職者，採「先僱後訓」方式，由雇主安排職場導師指導，勞動部補助「工作崗位訓練費」每人每月新臺幣12,000元，最長3個月；更有「職務再設計」協助調整工作條件，排除工作障礙。

雇主或民眾若需瞭解相關措施與申辦方式，可至勞發署高屏澎東分署官網查詢或洽詢屏東就業中心 08-7559955。（圖／記者王雯玲翻攝）