勞動部「友善就業菁采獎」 中彰投分署轄區奪4獎項

勞動部以「友善就業菁采獎」鼓勵企業打造中高齡友善就業環境、落實職務再設計並促進跨世代合作。勞動力發展署中彰投分署推動轄區青銀共融與友善職場，2025年友善就業菁采獎成果亮眼，包括臺中市紅十字會、屋馬中友有限公司均榮獲職場領航組獎項、福壽實業則獲得世代共榮組獎項，另裕元花園酒店人力資源部經理王郁維則榮獲傑出推手獎。獲獎案例證明，當企業真正看見中高齡者價值，不僅能提升效率與技術傳承，更成為永續競爭力的關鍵。

中彰投分署指出，今年「友善就業菁采獎」共選出22家事業單位與5名推動者。其中經由該分署企業輔導團輔導的臺中市紅十字會，以彈性工時、全方位職務再設計打造高齡友善典範；導入「師徒褓姆計畫」，確保新人快速掌握工作內容；善用政策資源吸引中高齡、退休人才加入。並運用中高齡志工相互合作，促進青銀共學，獲得本次職場領航組-中小型機構、非營利組織或團體獎項。(見圖)

獲得「世代共榮組」獎項肯定的福壽實業，以「小老師輔導制」為核心概念，由中高齡以技術和經驗指導新世代，內部講師中高齡比例高達七成。跨世代合作更延伸至制度創新，由資深員工掌握流程架構，青年員工導入數位化工具，形成雙向共學。在跨部門專案中更特別安排青銀編組，成功產出百餘份成果，為企業轉型奠定重要基礎。

獲得傑出推手獎的裕元花園酒店人力資源部經理王郁維，以中高齡員工為核心，打造旅宿業45+友善示範。他推動回聘制度、退休晤談、中高齡友善宣導、健康職場與彈性工時，使中高齡者能以講師、顧問與技術傳承者角色重返專業舞台，更透過跨世代師徒制與文化活動促進知識流動，將友善模式向旅宿產業擴散。

因應超高齡社會，中彰投分署透過「企業輔導團」服務，邀請各領域專家學者入場諮詢輔導，提供「人力資源管理」、「政府資源連結」及「友善職場建置」等，協助企業穩定僱用中高齡者及高齡者，創造友善職場，提升企業競爭力。