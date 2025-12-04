勞動部「外送保底機制」出爐！要求每筆訂單不得低於45元

勞動部外送保底機制出爐，每筆訂單恐至少給付45元。（圖／報系資料照）

勞動部4日再提「外送保底」機制，提及每筆訂單不得低於45元，且每年還要再依最低工資時薪調幅公告調整。（圖／林良齊攝）

立法院審查「外送員專法」，討論至薪資保障關鍵條文時，朝野立委皆認同勞動部所提的外送時間應符合最低工資1.25倍（以2026年最低工資時薪195元試算約每分鐘4.1元），勞動部4日再提「外送保底」機制，提及每筆訂單不得低於45元，且每年還要再依最低工資時薪調幅公告調整。

立法院社會福利及衛生環境委員會繼續審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，勞動部長洪申翰（中左）列席。（圖／郭吉銓攝）

依原本勞動部規劃草案，交通主管機關應依公路法規核定基本運價 ，外送平臺業者應提供運價成本相關資料供交通主管機關審訂。外送平臺業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低 於依前項基本運價所計算之運費，且每筆訂單外送服務期間換算之每小時基本報酬，不得低於最低工資法所定每小時最低工資1.25倍。

勞動部4日再提出新版的薪資保障條款明定「外送平台業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間依比例換算最低工資法所定每小時最低工資之1.25倍，不得低於45元保障金額。」「且基本報酬保障金額，還要再最低工資時薪調幅調整。」

立法說明則提及，「衡酌外送平台業者使外送員提供外送服務之實務情形，平均每筆訂單完成時間約為10至12分鐘，如以2026年最低工資時薪試算，換算基本報酬約為41元至48元，保障金額為45元，合理保障短時間訂單基本報酬。」

勞動部長洪申翰表示，原本要不得低於交通部訂定運價，但交通部一般訂定運價上限數額較高，擔心若以此收費會對消費者衝擊較大，此外最低工資1.25倍較能保障為如偏鄉長單的外送員，都市外送員短單多可能8分鐘以下為多，綜合各種因素提出保底價格為45元，未來也會隨著最低工資時薪連動提高。

