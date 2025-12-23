勞動部「支援青年就業計畫」助新鮮人步入職涯 最高可領4.8萬！

【互傳媒／記者 范家豪／潮州 報導】 因國際情勢影響，勞動部為協助15至29歲初次尋職青年進入職場，自9月1日推出「支援青年就業計畫」，提供青年就業輔導與協助，包括尋職津貼與就業獎勵，最多可領4.8萬元！今年剛畢業的小杰(化名)透過潮州就業中心申請「支援青年就業計畫」，幫助他度過尋職等待期，順利成功就業。

今年19歲的小杰，高中畢業後便急著投入職場分擔家計。但受到國際情勢影響，許多公司都凍結人事，努力未果的他轉向潮州就業中心求助，就服員便為小杰進行諮詢，在過程中察覺到，小杰對於自己目前待業的狀態感到焦慮，除了指導他面試技巧及媒合職缺外，也協助他申請勞動部「支援青年就業計畫」，讓他在求職的期間，領取到勞動部提供6千元的尋職津貼，最終在今年10月成功入職於家具公司擔任司機。

廣告 廣告

▲在勞動部「支援青年就業計畫」的協助下，新鮮人小杰順利度過尋職期，並在高分署潮州就業中心的職涯諮詢中釐清自身優勢，成功找到司機工作。（圖／潮州就業中心）

小杰說，一畢業就碰上國際情勢的影響，難免感到失落，很感謝有潮州就業中心的幫忙，協助他申請「支援青年就業計畫」，讓他在尋職期間有津貼可以支應開銷。他很喜歡目前的工作，資深的前輩還會利用空檔教他修理家具，讓他能在工作中持續學習成長，他也鼓勵其他面臨相同困難的青年，能善用勞動部的資源。

▲「支援青年就業計畫」提供年滿15歲至29歲，連續失業達60日的青年申請，最高總計可請領4.8萬元。（圖／潮州就業中心）

潮州就業中心主任楊采蘭表示，自9月計畫實施以來中心已經協助188位青年申請「支援青年就業計畫」，其中已有26位順利找到工作！只要年滿15歲至29歲的青年，符合未在學、未受僱從事全時工作連續達60日的情形都可以申請。尋職期間每個月可申領尋職津貼6,000元，最高發給1.8萬元；又若能在參加計畫期間找到工作，且穩定就業滿90日或180日，就可分別申領就業獎勵金2萬元及1萬元，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給4.8萬元！詳細資格歡迎來電潮州就業中心08-7882214轉210洽詢。