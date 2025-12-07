勞動部：近3年6萬資深移工轉任外國技術人力 將修訂規定完善制度
移工團體今天(7日)舉行移工大遊行，訴求廢止藍領移工工作年限。對此，勞動部表示，近3年來已有6萬名資深移工轉任外國技術人力，平均每年增加1.6萬餘人，勞動部理解政策執行存在改善之處，將透過修訂規定、完善機制，確保外國技術人力政策真正提升移工勞動條件。
來自各國的移工及聲援團體7日集結遊行，訴求「廢除藍領移工工作年限」，呼籲勞動部將基本勞動權利還給藍領移工，並提到勞動部雖推出的「移工留才久用方案」及「跨國勞動力精進方案」，但是否留任與協助移工申請中階技術人才的決定權仍在雇主。
對此，勞動部表示，勞動部自2022年4月起推動「移工留才久用方案」，資深移工轉任中階後，即不受工作年限限制；自2022年4月底起至2025年11月底止，已有6萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加1.6萬餘人。
勞動部強調，鼓勵雇主直接聘僱、減少移工經濟負擔，是勞動部既定重要政策，因此，自2024年7月起推動「直聘服務效能提升精進方案」，2026年規劃除現有在台北的直聘中心外，將增設服務據點，於服務據點配置雙語翻譯及轉換承接服務人員，將整合直聘及轉換服務，並提供移工、外國技術人力及雇主更好的媒合轉換服務。
勞動部表示，行政院院會日前通過「跨國勞動力精進方案」，最快於2026年1月實施，並成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力相關事宜，提供外國技術人力招募、技能測驗及聘僱等服務，具體落實國對國直接聘僱。
勞動部並指出，製造業資深移工轉任技術人力的留用比率上限，將由現行的 25% 放寬至 100%，這項調整不僅能提升雇主因上限放寬而留用資深移工的意願，也能讓資深移工擁有更多的轉任與留用機會。
勞動部強調，勞動部理解政策執行中存在需改善之處，將透過修訂規定、完善機制，確保留用外國技術人力政策真正提升移工勞動條件及協助銜接技術移民，並持續完善制度。(編輯：沈鎮江)
