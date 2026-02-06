勞動部：週休三日層面廣 先推友善工時彈性措施

（中央社記者吳欣紜台北6日電）民眾提案週休三日盼提升工作與生活平衡，勞動部今天表示，週休三日涉及勞工收入、產業特性等應審慎考量，各界意見認為應先落實週休二日，後續將推符合勞工需求的工時彈性。

台灣工時長受關注，國際勞工組織（ILO）資料庫最新資料顯示，台灣工時雖排名第54，但與亞洲國家相比，時數高於日韓。

由於越來越多勞工重視工作及生活平衡，有民眾去年在公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」，亦即週休三日，引起熱議。

提案者指出，週休三日不僅能讓員工有更多時間陪伴家人、休息、進修或發展興趣，心理健康改善，壓力下降，也有利吸引與留住人才，並減少通勤次數，達到環保節能效果。

週休三日提案，主管機關原本必須於去年12月7日前回應，但當時勞動部認為議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面須再研議，取得更廣泛意見後，因此展延至今年2月7日前再正式回應。

勞動部今天正式回應指出，台灣在超高齡社會與少子女化的趨勢下，勞動力結構改變及家庭照顧需求增加，社會各界對於工時彈性化議題或是對工作與生活平衡有更高的期待。

不過，勞動部表示，此議題涉及多重層面，經綜整各界意見，多認同台灣面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工的家庭照顧需求增加，工時彈性化確為重要方向，但全面推動週休三日，涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，應審慎考量，現階段宜先落實週休二日。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅告訴中央社記者，勞動部後續將積極推動運用友善工時彈性措施，包含彈性上下班、減少工時、遠距工作等多元作法，同時鼓勵工會與企業透過團體協商簽訂有利勞工兼顧工作與家庭需求的團體協約，營造有利企業留才與員工權益的職場環境。（編輯：管中維）1150206