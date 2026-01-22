勞動部1月初率團訪印度 引進移工時程待定

（中央社記者吳欣紜台北22日電）台灣計劃引進印度移工，勞動部1月初應邀出訪印度，了解台商在當地聘僱印度勞工經驗、勞動市場狀況及印度勞工至海外工作相應的制度，至於引進時程，仍待雙方規劃。

台灣與印度於2024年2月16日簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼引進印度移工填補產業缺工人力，但離真正開放引進還有許多流程，包含規劃引進細節、雙邊行政法規作業細節建立。

台灣與印度雙方2024年11月間召開首次工作會議達成多項共識，包含初期以傳產製造業引進優先，首批1000名，其中5%採直聘制度，未來也將定期召開工作會議，原規劃去年2月底前將召開第2次工作會議，但遲未召開。

根據外媒報導，勞動部1月初時已由勞動部次長陳明仁率隊前往印度，報導更提及當地有逾300名有意來台工作的青年提出申請，規劃今年3月以前完成，預計投入製造業。

對此，勞動部今天表示，從與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU）後，就針對MOU內容的執行，與印度方持續進行雙向的磋商。

勞動部表示，今年1月初，勞動部團隊應邀出訪印度，此行目的是了解台商在當地聘僱印度勞工的經驗、印度勞動力市場的狀況，以及印度勞工至海外工作相應的制度，對於印度方這次行程周全安排與熱忱接待，表達誠摯感謝。

不過，勞動部表示，有關引進印度移工的進程，尚待雙方就彼此制度、作業流程與配套管理，進行更周全的規劃，尚需一些時日，後續會以積極、穩健的態度向前推進，並做到符合社會期待的把關與管理。

根據資料，勞動部去年11月也與印度方召開視訊會議，會中結論包含印度方對台方海外仲介辦理認可表示同意，台方將對印度方仲介辦理說明會，使印度方仲介瞭解申請流程與應備文件，印度方也表示米佐拉姆邦已與台灣達成協議，同意該邦與台方合作辦理直聘印度移工，並建議將此模式擴及其他邦政府，另直聘移工可免登錄e-Migrate系統，及繳交註冊費與保證金。（編輯：管中維）1150122