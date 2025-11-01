勞團籲先補助試辦周休三日 增企業誘因

台灣勞工陣線祕書長楊書瑋指出，我國雇主只要給付加班費，就可以要求勞工於國定假日、休息日出勤，勞工因低薪增加休假日出勤意願。示意圖為台灣移工聯盟上街抗議。（本報資料照片）

國際上多個國家於法令規範每周工時上限、休息日，落實周休二日，我國則在《勞動基準法》明定，每周中有2天休假日（一例一休）。不過，不少國家已逐步推動周休三日，全國產業總工會理事長戴國榮認為，鮮少國家將周休三日落實在法律規定，大多為透過補助方式鼓勵企業實施，呼籲台灣比照辦理。

戴國榮表示，以推動周休三日較早的西班牙為例，政府拿出5000萬歐元，鼓勵企業每周減少勞工8小時工時，並由政府補助8小時工資，後來比利時也試辦並提出「100／80／100」概念，意謂100％薪資、80％工時及100％生產效率，其他國家也都是鼓勵企業辦理。

廣告 廣告

「不是各行各業都適用周休三日」，戴國榮坦言，如果能夠透過試辦，讓企業發現生產效率更好，自然而然就會有更多企業加入，且透過增加休息時間增加工作與生活平衡，也更能吸引年輕人，達到攬才及留才效果。

台灣勞工陣線祕書長楊書瑋則指出，過去幾年工時下降主要原因，在於受新冠肺炎疫情影響，不料，過了幾年後，工時又不斷上升；工時問題又與低薪問題相關性高，因為我國雇主只要給付加班費，就可以要求勞工於國定假日、休息日出勤，勞工又因低薪增加休假日出勤意願。

論及周休三日能否在台落實，楊書瑋說，目前依《勞基法》變形工時規定，可達到日工時10小時、周休三日等做法，但這樣的彈性是勞工想要還是雇主要求？他強調，勞工要的很簡單，還是總工時降低、薪水不變。