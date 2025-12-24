勞團赴政院南服中心陳情 訴求提高勞退雇主提撥率
（中央社記者張已亷高雄24日電）多個勞工團體今天到政院南服中心，訴求提高勞退雇主強制提撥率，以保障勞工退休生活。南服中心執行長許乃文接下陳情書並表示，盼在農曆新年後，向各工會報告相關進度。
高雄市產業總工會、全國金融業工會聯合總會等團體，今天到行政院南部聯合服務中心舉辦記者會陳情，各勞團手舉旗幟、高喊「勞退提撥要提高，勞工退休才有保」等口號。
高雄市產業總工會表示，勞退新制於2005年實施至今20年，當前6%雇主強制提撥率，無法讓退休勞工在物價高漲的環境下，維持基本生活所需，相關單位應正視勞工在退休後面臨保障不足的問題，並給予未來將赴勞動市場的年輕世代一個安定未來。
高雄市產業總工會理事長林順基說，訴求方案有二，其一是雇主提撥率提高為11%，或以年資5年作為級距，將雇主強制提撥率調升至10%，如勞工就業5年以內，雇主強制提撥率6%，第6年至10年間，雇主強制提撥率7%，以此類推，第21年以上，雇主強制提撥率達10%。
陳情現場由行政院南部聯合服務中心執行長許乃文接下陳情書，並向到場陳情的勞團鞠躬致謝，許乃文表示，會將案件如實轉達給行政院長卓榮泰，由行政院轉交給勞動部，以進行後續相關規劃，同時會追蹤進度並向各工會報告。
許乃文說，將以最快速度轉交辦理，盼在農曆新年後，向各工會報告相關進度。另外，會與勞動部研商，研擬邀請台灣各工會及相關勞工舉辦會議，以了解相關辦理進程。
對此，林順基說，1個月內要答覆各勞工團體，否則不排除到行政院陳情。（編輯：李錫璋）1141224
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 79
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 23 小時前 ・ 101
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 3 小時前 ・ 23
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 168
英勇余男抗敵過世！母婉拒捐款 杜汶澤感動：余媽媽也是英雄
日前捷運台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，嫌犯張文投擲煙霧彈更持刀傷害人，最後4死（含兇嫌）11傷。港星杜汶澤第一時間宣布尊敬余男英勇抗敵犧牲生命的行為，將捐出麵館一日所得，今(23日)上午，杜汶澤透露，聯絡余男家屬後，對方婉拒好意，杜汶澤說：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
台中女警嗆殺盧秀燕「腦門開3槍」 離譜過往曝「恐免職」｜#鏡新聞
台中市一名25歲女警，昨（12/22）在社群平台上發文，要直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理他，還附上盧秀燕宣傳台中購物節，被破壞的廣告看板，台中警方指出，這名女警的從警資歷只有3年多，不過最近常出現脫序行為，頻繁在工作群組，直接恐嚇直屬長官跟同事，11月就已經禁止她領槍，警方主動報請檢察官指揮偵辦，檢方訊後認為她有反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 19
國中生割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人
2023年聖誕節當天，在新北市發生楊姓國中生慘遭郭姓少年持彈簧刀割喉身亡的命案，郭嫌跟林姓乾妹都被收押，昨（23日）二審宣判震驚社會，高等法院昨（23日）二審宣判，2人各被判12年、11年，死者的父母對判決相當不滿，楊姓國中生的父親更爆料，案發當天「秘密證人」曾被郭嫌恐嚇嗆：「等我出去你就知道」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
元旦新制一次看！衛福部加發弱勢生活補助 國保生一胎可領10萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 元旦新制來了！衛福部明年1月1日起，有多項攸關民眾生活補助及就醫花費的新制要上路，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最高新台幣1000元；擴大長照給付對象；國民年金保險被保險人，每生一胎可以請領10萬元；新冠疫苗擴大全民接種等。【CNEWS匯流新聞網】整理如下： 一、韌性特別條例-低收入戶及中低收入戶加發生活...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
府院請高層跟蔡宗珍溝通？黃國昌：已違反不法關說罪
[Newtalk新聞] 對於大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，「上報」21日以內幕報導稱府院曾請「和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」」，民眾黨立委黃國昌今（22）日在臉書發文稱，「請總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。」他並稱不法關說罪已經三讀通過，違反者得處五年以下有期徒刑。 黃國昌今日以「嚴肅追究不法關說的政治與法律責任」為題發文說，為了幫五位綠色大法官上週五所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。 黃國昌說，然而，其中「上報」的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已。「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』。」如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議。 黃國昌要求總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。所有參與者應即負起政治責新頭殼 ・ 1 天前 ・ 10
國中生傷頸案一審乾哥判9年.乾妹8年 二審今早宣判
新北市 / 綜合報導 新北市2年前震驚社會的校園命案，今(23)日上午將二審宣判。行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，新北地院認定2人殺人犯行，一審依殺人罪各判9年及8年，全案經上訴二審，兩人還是認為自己沒有殺人犯意，高院審理1年多後將在今早宣判。受害身亡的楊姓男同學父母曾指出，感受不到2人的悔意，也盼司法還兒子公道。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
桃園男列39捷運站預告恐攻被逮表示開玩笑 法院裁定飭回
繼張文北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；本周日（21日）新北市林口警分局獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告進行8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，警方火速在前天（22日）逮捕發文的32歲林姓男子，林男辯稱好玩才會留言，警方將林男依恐嚇公眾安全罪移送，檢察官複訊後向桃園地院聲押林男，桃院訊後裁定林男無保飭回。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
王鴻薇不忍了！怒嗆割頸案法官：這不是恐龍法官什麼是恐龍法官
新北市2023年國中生割頸案23日二審判決出爐，涉案少年、少女被加重刑期為12年和11年。被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新機會，之前還有一位法官竟說「讓凶手來孝順我們」，根本是「睜眼說瞎話」。對此，藍委王鴻薇痛批「這不是恐龍法官什麼是恐龍法官」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
【2025年終獎金調查】年前不能提離職？勞工曝「一透露獎金瞬間歸零」
年終獎金向來被視為上班族撐過一整年的重要回饋，但實務上，是否發放、如何發放，仍高度掌握在資方手中。有勞工分享自身經驗指出，僅因被公司察覺有離職意圖，就遭取消年終獎金，甚至被迫承擔公司決策後果，導致過年前經濟壓力驟增。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
捨身阻攻擊殞命！余家昶從小義氣助人 母淚曝常告誡「你這樣很傻」
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。余母透露，余家昶自小跟著擔任軍職的父親有著助人為樂的精神，見到別人吵架也會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付店家提告詐欺
中部中心／李文華彰化報導彰化市疑似出現霸王餐雙煞，在地一家經營數十年的老麵店，18日中午左右，兩名男子用餐完，自稱沒帶錢，向店家承諾會回來付225元餐費，時間過了五天，業者沒等到客人回來繳費，決定報案，希望遏止白吃亂象。老字號麵店爆吃霸王餐兩男承諾回來付錢等嘸人（圖／民視新聞）麵條在滾燙熱水中翻騰，撈起後甩乾，淋上特製獨門麻醬，這一碗麻醬麵，再配上皮薄餡多餛飩湯，就是彰化這家老字號麵店的招牌吃法，在地飄香數十年，用餐時刻總是座無虛席。老饕就愛這一味，沒想到，店家最近卻遇到客人疑似吃霸王餐，監視器畫面拍下，兩名男子吃飽喝足，一前一後穿越馬路，步伐看來輕鬆淡定，而他們根本沒有付錢！彰化市老字號麵店古早味麻醬麵老饕最愛（圖／民視新聞）18號中午11點多，兩名男子到彰化市這家老字號麵店，點了滿桌餐點，大約225元，結帳時兩人翻口袋到處找錢，疑似忘記帶錢包，表明說會回來付錢，五天過去了，人還是沒來付錢。店家向警方報案提告詐欺，但就怕被故技重施，業者現在都會記得先收錢，防堵霸王級奧客再度上門。原文出處：呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付 店家提告詐欺 更多民視新聞報導酒駕撞死女23歲清潔員！香酥鴨老闆惡行遭起底 「偷滷味技術」法院打人台網美「美國狂吃霸王餐」穿囚服出庭！打斷法官遭斥「不准說話今全台濕涼！週日冷空氣報到 聖誕夜水氣偏多再降溫民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
騎士遭割喉亡！ 姊再留字條悲嘆「冬至只能幫你供奉…」｜#鏡新聞
北市發生隨機砍人案，事發案地點中山站從今天(12/22)下午設置「安心關懷小站」，希望協助民眾走過創傷，而事發後第一個上班日，路過誠品南西的上班族依然害怕甚至哽咽，在百貨轉角喪命的37歲白衣騎士，他的姊姊今天(12/22)再度留下字條，悲嘆今年冬至，只能在弟弟的牌位前供奉。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年
即時中心／高睿鴻報導國民黨立委鄭天財近期官司纏身，遭控涉嫌向業者收賄、並且為其提供「服務」。據悉，檢方指控，他竟讓業者掛名辦公室特助，以協助涉嫌施壓行政機關；意即，以國會辦公室名義，先後為業者找過財政補、內政部、金管會、台電、台水等單位來開會。以此方式，鄭天財遭控，暗中向請託幫忙的建商、報關行等業者索賄，前後至少9次、匯款711萬起跳；因此北檢今（24）依貪污罪，對鄭天財求刑10年以上。檢方指控，鄭天財從2020年12月起，在張騰龍等人的牽線下，陸續與涉案業者認識；而這些業者，竟以贊助鄭天財參與原住民豐年祭、以及各種活動為名義，以交付現金或轉帳給張騰龍的方式，定期支付1至10萬不等的賄款。藉由這樣的付款方式，包裝索賄及收賄的供養關係；而行賄者則能受到「立委鄭天財國會辦公室特助」的名義掩護，推展業務更為方便、還能透過鄭的關係接觸到行政機關，得以與後者協調事務。據悉，此案之所以曝光，其實源自於檢方於2023年發現，內政部營建署道路工程組的前組長張之明，於任內涉嫌充當張騰龍的白手套；張的涉嫌收賄金額更是令人驚訝，光是前瞻基礎建設廠商陳登來等人，可能就賄賂他超過7567萬、甚至幫忙買車、給情婦，情節相當誇張。於是，檢方當時先依貪污及收賄等罪，起訴張之明、張騰龍、陳登來等人。國民黨立委鄭天財。（圖／民視新聞）不過，檢方之後繼續順藤摸瓜，從張之明案的扣押證物中發現，張騰龍也曾幫多家綠能產業廠商牽線鄭天財、掛名為後者特助；而鄭天財不僅提供掩護，甚至還可協助找行政機關，前來與業者開協調會。綜上所述，檢方判定鄭天財、張騰龍涉犯收賄、洗錢等罪，因此提起公訴。檢方指控鄭天財至少收賄711萬、張騰龍13萬元，均聲請法院依法沒收犯罪所得。至於涉嫌行賄的業者，包括江男等8人，則都獲得緩起訴處分、期間共2年，但得償還公庫70至200萬元；有1名林姓被告因已身亡，獲得不起訴處分。值得一提的是，檢方另也批評，鄭天財接受各廠商供養長達3、4年，金額逾700萬；並且，他提供的「服務」可說是包山包海，收錢之後，對廠商提出的要求，基本上「照單全收」，時常第一時間提供職務上的協助。檢方砲轟，鄭已擔任4屆立法委員，行為卻對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處應有期徒刑10年以上之刑，並期能以此「匡正國法」。原文出處：快新聞／藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年 更多民視新聞報導張文筆電「BitLock加密」網驚：死無對證！要破解恐怕得等到宇宙毀滅租客快看！內政部修法納不良房東罰則 「這些」合法權益別忘記追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸1句民視影音 ・ 49 分鐘前 ・ 發起對話
北市大安區工廠凌晨大火 駭人景象曝光了
即時中心／林耿郁報導今（24）天凌晨4點多，台北市大安區和平東路三段，一間中古家電維修工廠發生火警。火勢一度相當猛烈，幸好沒有人員傷亡。暗夜惡火！北市消防局獲報後，立即出動各式消防車28輛、救護車4輛、共83名警消人員到場搶救，現場部署8條水線、雲梯車及消防機器人全力灌救，未傳出人員受困或傷亡。消防局第二大隊大隊長林義承指出，起火建物為單層RC鐵皮加蓋建築，共有兩戶燃燒，但屬同一門牌號碼；燃燒面積約150平方公尺。至於詳細起火原因與責任歸屬，仍待火災調查人員進一步鑑定釐清。燃燒面積約150平方公尺。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／北市大安區工廠凌晨大火 駭人景象曝光了 更多民視新聞報導車被張文燒了！北車前先多處縱火 「聲東擊西」分散警力張文從容犯案 警反應慢？北捷天眼故障是主因？屋主才到警局聲請保護令! 高雄透天厝惡火 鄰居疑縱火民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話