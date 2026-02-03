勞局全方位關懷職災勞工 專業心理諮商助重返職場

職災勞工接受心理諮商情形（示意圖）。

▲職災勞工接受心理諮商情形（示意圖）。

台中市政府勞工局關心職災勞工心理健康，除了由職災專業服務人員於第一時間提供主動關懷、整合權益諮詢、經濟補助及復健資源外，更針對產生心理困擾的勞工及家屬導入「專業心理諮商服務」，透過全方位支持力量，協助職災勞工化解傷後低潮與復工恐懼，助勞工朋友順利重返職場。

勞工局長林淑媛表示，職業災害除了造成勞工生理傷害，更可能伴隨焦慮、憂鬱、挫折或自責等心理反應，若未及時介入引導，將影響勞工的復健成效與復工意願，透過專業心理諮商，可協助勞工及家屬正視內心困擾並紓解身心壓力。

勞工局統計，114年度已提供51人次心理諮商服務，協助職災勞工心理復原。以小劉（化名）為例，他在工地作業時不慎墜落受傷，康復返回職場後，每當經過事故現場，仍不時出現恐慌、心悸及手抖等創傷後反應。長期的心理壓力引發小劉焦慮與自我否定，嚴重影響工作適應與自我價值感。小劉意識到心理創傷與身體傷痛同樣需要正視，因此透過職災專服員申請使用心理諮商服務。

小劉在心理師的專業陪伴下，逐步傾訴內心的恐懼，學習辨識情緒並掌握調適焦慮的技巧。透過循序漸進的心理重建，小劉從原本不敢靠近事故地點，轉變為能平靜走過，逐步找回安全感。在勞工局即時的心理支持與全方位服務下，小劉如今已能穩定情緒、積極面對工作挑戰，與同事互動亦恢復順暢，生活與心理狀態皆獲得實質改善。

勞工局呼籲，職災勞工若出現心理或情緒困擾，請務必主動聯繫勞工局職災服務窗口，及早獲得專業協助與支持，讓復職之路走得更穩健。相關諮詢請洽勞工局福利促進科：04-22289111分機35400。