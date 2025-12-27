勞局召開職災勞工重返職場補助說明會

南市勞工局召開職災勞工重返職場補助辦法說明會，鼓勵善用政府資源，提升復工支持環境。（記者李嘉祥攝）

為協助職業災害勞工重返職場，臺南市政府勞工局於南門育樂中心舉辦今年最後一場「職災勞工重返職場補助辦法說明會」，鼓勵企業與勞工鼓勵善用政府資源，提升復工支持環境。

成大醫院職業傷病診治整合服務中心吳政龍醫師、成功大學職業傷病診治認可機構職業傷病中心謝佳莉以「協助職災勞工復工的職業復健服務」與「協助職災勞工復工之個案管理實務案例分享」為題，深入探討職能復健專業服務及實際操作，讓雇主與勞工了解如何運用專業復健資源協助職災勞工重返職場。

勞工局長王鑫基表示，為鼓勵職災勞工接受復健與職能訓練，政府提供多項補助措施，職災勞工於認可的職能復健機構接受服務並完成訓練可申請職能復健津貼；雇主依認可機構開立的復工計畫或評估報告提供必要輔助設施或聘用失能職災勞工者，亦可申請輔助設施補助及僱用補助，打造友善復工環境。